Це неймовірне відео зняли у водах аргентинської Патагонії. Вид згори розкриває вражаючу картину, героїнею якої стала туристка в крихітному каяку.
Важливо 6 способів захистити домашніх улюбленців від бліх: плюси та мінуси
Як стверджують автори пулікації ABC News, цей гігант – південний кит.
Південний китвид ссавців з родини Китові ряду китоподібні. Вчені відносять його до різновидів синього кита. Ці кити можуть мати довжину до 18 метрів і вагу до 80 тонн.
Джерело: Вікіпедія
Кит підплив до туристки: неймовірне відео