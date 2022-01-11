Скарб знайшли біля нори борсука у муніципалітеті Градо, що в Іспанії. Науковці вважають, що тварина відшукала монети минулої зими, коли з усіх сил намагалася добути їжу.
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Скарб помітили випадково
Минула зима в регіоні була суворою, місцевість накрив сильний снігопад. Ймовірно, голодний борсук шукав їжу біля своєї нори і розкопав невелику щілину в землі.
Замість їжі звір знайшов монети. Вони не несли жодної користі для голодної тваринки, тому й залишилися лежати біля лігва.
Лісова тварина зуміла відкопати стародавні монети / Фото Pixabay
Під час відвідин печери Ла-Куеста разом з місцевим мешканцем, археологи помітили 209 монет біля нори. Знахідку датують 3 – 5 століттям до нашої ери.
Вчені вважають, що монети були виготовлені в Константинополі (сучасний Стамбул, Туреччина), а також у грецьких Салоніках.
Цей скарб вважають найбільшою знахідкою римських монет, яка колись траплялася.