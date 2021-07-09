Щоб "Великий брат" не спостерігав: ведмідь знищує приховані камери нацпарку – кумедне відео

У Сайлюгемському національному парку на Алтаї ведмідь знищив дві фотопастки. Він ледь не "загриз" і третю, але напівдорозі вирішив подарувати їй життя.

Кумедні кадри того, як клишоногий розправляється із камерою, оприлюднили працівники Нацпарку. Вони і розповіли про його нелюбов до фототехніки.

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Ведмідь ламає камери спостереження

На рахунку мисливця за фотопастками Сайлюгемського національного парку вже три камери. І це щонайменше: просто його змогли, так би мовити, "опізнати".

Третю камеру ведмедик помилував: зірвав з каменю, погриз, але залишив знімати небесні пейзажі. Що камера тривалий час і робила.

Фото- і відеопастки науковці перевіряють приблизно раз у 2 місяці, залежно від того, як далеко по них їхати. Діставшись до кожної з них, вчені сподіваються побачити нові кадри снігових барсів.

Однак тут їх чекала несподіванка – ведмідь і багатогодинні зйомки неба. Втім, і це трохи потішило працівників парку: адже на кадрах зафіксували особливого сайлюгемського ведмедя.

Як ведмідь зламав камеру спостереження: дивіться відео

Чим особливий сайлюгемський ведмідь? Ця популяція бурого ведмедя виділяється і внесена до Червоної книги Республіки Алтай. Ще 30 років тому вважали, що сайлюгемські ведмеді вимерли, однак зараз їх періодично фіксують на території нацпарку.



Цей ведмідь зустрічається в позбавленому рослинності високогір'ї. Медведі цього типу мають світлий верхній шар хутра і білі кігті. За це їх називають "білокігтевими".



Дані Ця популяція бурого ведмедя виділяється і внесена до Червоної книги Республіки Алтай. Ще 30 років тому вважали, що сайлюгемські ведмеді вимерли, однак зараз їх періодично фіксують на території нацпарку.Цей ведмідь зустрічається в позбавленому рослинності високогір'ї. Медведі цього типу мають світлий верхній шар хутра і білі кігті. За це їх називають "білокігтевими".Дані Сайлюгемського нацпарку



Сайлюгемський вид бурого ведмедя / Скриншот з відео

Що відомо про Сайлюгемський нацпарк

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina ®, який не тільки смачний, але й корисний.

Дані з Вікіпедії

Парк розташований на перехресті, у якому стикаються Росія, Казахстан, Монголія і Китай.

Найбільша особливість у тому, що парк перебуває на стику гір, степів, пустелі та лісу. Це зумовлює велику кількість видів рослин і тварин.

Він входить у список 200 регіонів планети з найбільшим рівнем біологічного різноманіття.

Тут мешкають унікальні сніжні барси, благородний олень, косулі, рідкісні види лосів.

Де розташований Сайлюгемський національний парк: дивіться карту