Щоб "Великий брат" не спостерігав: ведмідь знищує приховані камери нацпарку – кумедне відео
У Сайлюгемському національному парку на Алтаї ведмідь знищив дві фотопастки. Він ледь не "загриз" і третю, але напівдорозі вирішив подарувати їй життя.
Кумедні кадри того, як клишоногий розправляється із камерою, оприлюднили працівники Нацпарку. Вони і розповіли про його нелюбов до фототехніки.
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Ведмідь ламає камери спостереження
На рахунку мисливця за фотопастками Сайлюгемського національного парку вже три камери. І це щонайменше: просто його змогли, так би мовити, "опізнати".
Третю камеру ведмедик помилував: зірвав з каменю, погриз, але залишив знімати небесні пейзажі. Що камера тривалий час і робила.
Фото- і відеопастки науковці перевіряють приблизно раз у 2 місяці, залежно від того, як далеко по них їхати. Діставшись до кожної з них, вчені сподіваються побачити нові кадри снігових барсів.
Однак тут їх чекала несподіванка – ведмідь і багатогодинні зйомки неба. Втім, і це трохи потішило працівників парку: адже на кадрах зафіксували особливого сайлюгемського ведмедя.
Як ведмідь зламав камеру спостереження: дивіться відео
Чим особливий сайлюгемський ведмідь?Ця популяція бурого ведмедя виділяється і внесена до Червоної книги Республіки Алтай. Ще 30 років тому вважали, що сайлюгемські ведмеді вимерли, однак зараз їх періодично фіксують на території нацпарку.
Цей ведмідь зустрічається в позбавленому рослинності високогір'ї. Медведі цього типу мають світлий верхній шар хутра і білі кігті. За це їх називають "білокігтевими".
Дані Сайлюгемського нацпарку
Сайлюгемський вид бурого ведмедя / Скриншот з відео
Що відомо про Сайлюгемський нацпарк
Дані з Вікіпедії
- Парк розташований на перехресті, у якому стикаються Росія, Казахстан, Монголія і Китай.
- Найбільша особливість у тому, що парк перебуває на стику гір, степів, пустелі та лісу. Це зумовлює велику кількість видів рослин і тварин.
- Він входить у список 200 регіонів планети з найбільшим рівнем біологічного різноманіття.
- Тут мешкають унікальні сніжні барси, благородний олень, косулі, рідкісні види лосів.
Де розташований Сайлюгемський національний парк: дивіться карту