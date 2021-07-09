Кумедні кадри того, як клишоногий розправляється із камерою, оприлюднили працівники Нацпарку. Вони і розповіли про його нелюбов до фототехніки.

Дізнайтеся Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради

Ведмідь ламає камери спостереження

На рахунку мисливця за фотопастками Сайлюгемського національного парку вже три камери. І це щонайменше: просто його змогли, так би мовити, "опізнати".

Третю камеру ведмедик помилував: зірвав з каменю, погриз, але залишив знімати небесні пейзажі. Що камера тривалий час і робила.

Фото- і відеопастки науковці перевіряють приблизно раз у 2 місяці, залежно від того, як далеко по них їхати. Діставшись до кожної з них, вчені сподіваються побачити нові кадри снігових барсів.

Однак тут їх чекала несподіванка – ведмідь і багатогодинні зйомки неба. Втім, і це трохи потішило працівників парку: адже на кадрах зафіксували особливого сайлюгемського ведмедя.

Як ведмідь зламав камеру спостереження: дивіться відео

Чим особливий сайлюгемський ведмідь?

Ця популяція бурого ведмедя виділяється і внесена до Червоної книги Республіки Алтай. Ще 30 років тому вважали, що сайлюгемські ведмеді вимерли, однак зараз їх періодично фіксують на території нацпарку.

Цей ведмідь зустрічається в позбавленому рослинності високогір'ї. Медведі цього типу мають світлий верхній шар хутра і білі кігті. За це їх називають "білокігтевими".

Дані Сайлюгемського нацпарку

Сайлюгемський ведмідь
Сайлюгемський вид бурого ведмедя / Скриншот з відео

Що відомо про Сайлюгемський нацпарк

Дані з Вікіпедії

  • Парк розташований на перехресті, у якому стикаються Росія, Казахстан, Монголія і Китай.
  • Найбільша особливість у тому, що парк перебуває на стику гір, степів, пустелі та лісу. Це зумовлює велику кількість видів рослин і тварин.
  • Він входить у список 200 регіонів планети з найбільшим рівнем біологічного різноманіття.
  • Тут мешкають унікальні сніжні барси, благородний олень, косулі, рідкісні види лосів.

Де розташований Сайлюгемський національний парк: дивіться карту