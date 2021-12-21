Ведмідь застряг в пластиковій банці: відео порятунку хижака з пастки

Для людини може бути небезпечним контакт з ведмедем. Проте пара з Вісконсина не змогла залишити хижака в біді та ризикнула.

Трісія Херт разом з чоловіком каталася на човні по озеру, коли побачила у воді тварину з банкою на голові. Виявилося, що це був молодий ведмідь, який засунув голову в пластикову ємність.

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Розуміючи, що це небезпечно наближатися до хижака, пара вирішила ризикнути. Вони розуміли, що ведмідь самостійно не вибереться зі своєї пастки.

Налякана тварина намагалася відплисти від їх човна, коли вони наближалися до нього, проте парі все ж вдалося його наздогнати. Після кількох невдалих спроб, Трісія з чоловіком змогли звільнити ведмедя від пластикової пастки.

Дивіться відео: як пара врятувала ведмедя

Хижак одразу ж втік та не зважав на своїх рятівників. Проте родина пишалася, що вони не злякалися, а врятували ведмедя.

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