Мрія кожного сьогодні: ведмідь, втомлений спекою, застрибнув на матрац в басейні – кумедне відео

Спека, яка накрила планету, здатна втомити кого завгодно. Але особливо важко в таку погоду живеться власникам теплої хутряної шкури. Як у людей, так і в тварин, лише одне бажання – пірнути у водойму і не вилазити звідти.

Так сталося із втомленим від спеки ведмедем. Цей момент клишоногий запам'ятає довго, адже не щодня випадає можливість поплавати на матраці у басейні.

Дивіться також Самі відчинили ворота і вирвалися на волю: величезне стадо корів влаштувало безлад у селі

Ведмідь, втомлений від спеки, застрибнув на матрац

На опублікованому відео видно, як звір помітив басейн, розташований в одному з будинків у Каліфорнії, і вирішив негайно влаштувати собі водні процедури, які добре освіжають.

Клишоногий джентльмен без особливих зусиль дістався до басейну і граціозно заліз на надувний матрац, наче олімпійський чемпіон. Неквапливо поплававши деякий час серед надувних іграшок, він вийшов з басейну і попрямував у справах. Ймовірно, в майбутньому він приведе друзів, щоб "почілити" разом.

Як це було: дивіться відео

Тож, якщо ви є щасливим володарем будинку з басейном, не забудьте поставити біля басейну табличку з написом: "Вхід тільки для двоногих!". Або ж будьте готовими, що поряд з вами раптово може опинитися ведмідь.