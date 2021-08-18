Ведмеді вийшли на дорогу в Карпатах: вражаюче відео з Румунії
Джерело:mukachevo.net
Відео зняли українські туристи, які подорожували Румунією. Тварини зовсім не боялися людей та автомобілів.
Авторкою відео є Тетяна Кирилюк. Вона опублікувала його на своїй сторінці у фейсбуці.
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Родина ведмедів вийшла з кущів та почала переходити дорогу / Скриншот
Українці не раз бачили ведмедів на узбіччі доріг під час подорожі Румунією. Цю милу родину: маму та ведмежат, зустріли на дорозі Трансфагараш.
Тварини не поспішали тікати від людей. Вони спокійно перейшли дорогу, а потім всілися обабіч неї. Здавалося, що вони спеціально позують на камеру.
Потім ведмеді сіли на узбіччі / Скриншот
Ведмедиця кумедно позувала на камеру / Скриншот
Туристи зустріли ведмедів в румунських Карпатах: відео