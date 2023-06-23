Нейробіолог, доктор Дін Бернетт, каже, що домашні тварини з великими очима та безпорадними характерами, можливо, перейняли наш еволюційний імпульс піклуватися про немовлят. Передбачається, що люди запрограмовані реагувати на речі, які нагадують нам про дітей. Він припускає, що насправді це єдине здорове пояснення, чому ми заводимо кішок і собак.

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У своєму дослідженні нейробіолог зосередився на своєму 5-річному коті Піклі. Він навіть присвятив цьому свій науковий бестселер "Емоційне невігластво", в якому йдеться про те, що кішки та собаки багато в чому схожі з людськими немовлятами.

Люди емоційно запрограмовані вкладатися в немовлят, саме тому людині, як правило, вкрай складно відмовитися від немовляти після його народження. Однак згодом ця "дбайлива потреба" випадково торкнулася і наших домашніх улюбленців,

– говорить Бернетт.

Річ у тому, що кошенята та цуценята маленькі, з великими головами та очима, вони не здатні говорити, але дуже грайливі та досить сильно залежать від нас. Люди емоційно чутливі до цих рис, тому що вони також присутні й у немовлят. Саме тому, за словами Бернетт, нам так хочеться дбати та захищати наших улюбленців.

Домашні улюбленці викликають свого роду помилкову батьківську реакцію

Це твердження також підтверджуються науковими даними. Ще у 2014 році група вчених із Гарварду просканувала мозок матерів, коли вони дивилися на фото своїх дітей та собак. Тоді дослідники виявили, що мозок загоряється ідентичним чином під час перегляду зображень. Це дозволило дослідникам припустити, що матері відчували схожі емоції щодо дітей та собак.

Чому ми так любимо своїх улюбленців​ / Фото UnSplash

За словами докторки Анни Мачин з Оксфорду, коли дослідники дивляться на мозок людей, які спостерігають за своїми цуценятами, вони бачать "відбитки кохання", а також, що "батьківські ділянки мозку" активуються.

Проте вчені також зазначають, що сканування показує відмінності інтенсивності цих сигналів. Простими словами, людина насамперед врятує дитину, а потім свого улюбленця.

Тварини здатні вгамувати "свербіж" щодо дітей

Бернетт каже, що у сучасному світі люди заводять дітей у пізнішому віці або не заводять взагалі. При цьому домашні улюбленці цілком здатні вгамувати "свербіж", який виникає у людей, щоб розширити сім'ю, плекати, піклуватися і захищати когось ще.

Нейробіолог підкреслює, що йому не дуже подобається термін "пухнаста дитина", проте не можна заперечувати, що саме так більшість людей і ставляться до власних улюбленців.