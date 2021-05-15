Вчені змусили мишей стати друзями: як їм це вдалося

Внаслідок незвичного експерименту, який провели дослідники з Північно-Західного університету США, вдалося змусити мишей потоваришувати. Для цього їм у мозок вживили імпланти.

Науковці створили безпровідний оптогенетичний імплант та вживили його в мозок мишей. Вчені впливали на клітини мозку і їм вдалося змусити мишок демонструвати соціальну поведінку.

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Коли імплант відключався, миші переставали "дружити".

Такі імпланти дозволяють дослідити поведінку мишей в умовах, що є максимально наближеними до природних. Тварини можуть спокійно рухатися, але залишаються під контролем вчених.



Імпланти змушували мишей до соціальної поведінки / Фото Unsplash

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Експерименти на мишах допоможуть вченим дослідити й людську взаємодію.

Тепер у нас є технологія, що дозволяє дослідити, як формуються та розриваються зв'язки між людьми в таких групах, – розповідає співавтор дослідження Джон Роджерс.