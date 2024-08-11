З'явилися на світанку динозаврів і живуть досі: виявлено неймовірний новий вид риб

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно вимерли, а інші успішно процвітають. Однак є й такі види, які живуть на планеті вже сотні мільйонів років. Скам'янілість одного з таких видів і була виявлена дослідниками.

Важливу скам'янілість виявив мисливець за скам'янілостями та сафарі-гід Стів Едвардс на півночі Зімбабве. Зразок належить рибі, яка існувала за часів динозаврів.

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Вчені відкрили новий вид дивовижних риб

Завдяки революційній знахідці палеонтологи ідентифікували новий вид за викопними рештками, раніше невідомий науці. Цей вид, названий Ferganoceratodus edwardsi, характеризується як дводишний і, як вважають, існував приблизно 420 мільйонів років тому. Примітно, що представники цієї стародавньої групи все ще присутні на Землі сьогодні, пропонуючи захопливий погляд на еволюційну історію планети.

Дводишні риби демонструють дивовижну дихальну адаптацію, переходячи від плавального міхура в ювенільній стадії до спеціалізованих легень у міру дорослішання. Такий еволюційний розвиток дозволяє цим істотам ефективно дихати поза водним середовищем, підкреслюючи їхні відмінні біологічні особливості.

Ця навичка вельми стала в пригоді рибам, коли вони виповзли на сушу та в кінцевому підсумку еволюціонували в чотирилапих тварин, які охоплюють усіх хребетних, вищих за риб. Це робить Ferganoceratodus edwardsi джерелом безлічі секретів того, як життя перемістилося з води на сушу та розвинулося тут,

– зазначають дослідники.

Нові дослідження висвітлюють дивовижну дихальну систему дводишних, яка дозволяє їм витримувати високі температури, заглиблюючись у нори та огортаючи себе слизовим коконом. Під час цього періоду спокою ці істоти можуть ефективно залишати простір для дихання і, як було помічено, виживати без їжі та води до 4 років.