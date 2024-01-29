Як вважають вчені, маленькі пернаті динозаври не мали грізних кігтів і зубів, тому покладалися на свої протокрила, щоб виманити нічого не підозрюючу здобич зі схованки. Для того, щоб перевірити свою теорію, дослідники навіть відтворили робота-динозавра.

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Учені "воскресили" динозавра, який жив 124 мільйонів років тому

Відомо, що багато мініатюрних непташиних динозаврів володіли крилами. Проте, пір'я було лише в лінії однієї групи – Pennaraptora. Ці виразні пір'я прикрашали їхні протокрилах, які, по суті, були рудиментарними крилами, непридатними для польоту, а також їхні хвости, часто забарвлені у контрастні малюнки.

Функція протокрил у динозаврів залишається предметом гострих дискусій у науковому товаристві. На думку авторів нового дослідження, демонстрація оперення, імовірно, могла бути використана під час полювання, щоб виманити здобич під час полювання зі схованки.

Pennaraptora були комахоїдними та всеїдними, а також використовували тактику залякування видобутку, щоб виманити її з укриття. Така поведінка все ще спостерігається в деяких птахів, які нині живуть, наприклад, каліфорнійської земляної зозулі й багатоголосого пересмішника.

Робоптерикс, створений за зразком пеннарапторанського динозавра каудиптерикса / Фото Matt Martyniuk

Щоб перевірити свою теорію, вчені розробили робоптерикса — робота-динозавра з протокрилами. Прототипом роботизованого динозавра став пеннарапторський динозавр Caudipteryx. За словами палеонтологів, цей динозавр бродив по Землі приблизно 124 мільйони років тому, і мав подібну статуру до павича.

Вчені провели оцінку втечу коників у відповідь на демонстрацію крил робота. Примітно, що дослідники спеціально вибрали цю групу комах через їх класифікацію в ряді прямокрилих, який існував на нашій планеті приблизно і 124 мільйони років тому.

Дослідники відтворили робота-динозавра: дивіться відео

Що показали дослідження?

Згідно з результатами дослідження, 93% коників показали реакцію втечі, коли зіткнулися з роботом, оснащеним протокрилами. Коли робот не використовував свої крила, лише 47% комах вирішили втекти.

Крім того, вчені виявили значний зв'язок між наявністю білих плям на крилах і оперення на хвості робота та ймовірністю того, що коники втечуть.

Автори дослідження вважають, що їхні результати можуть бути переконливим доказом того, як пір'ясті пір'я на протокрилах і хвостах використовувалися динозаврами та чому вони взагалі розвинулися у тварин.

Зауважимо, вчений купив чотири скам'янілості за 5 000 тисяч доларів. Передбачалося, що вони, імовірно, належали динозавру, схожому на казуара, також відомого як "курка з пекла". Однак, коли чоловік просканував скам'янілості, виявив дещо незвичне – скам'янілості належали до абсолютно нового, раніше неописаного виду динозаврів.