Вчені розповіли, як правильно гладити кішок

Ймовірно, проблема не в її важкому характері, а в ваших неправильних діях. Так, експерти з поведінки котів з Університету Ноттінгем Трент виявили, що гладити пухнастика треба правильно, аби їм це подобалося, тоді дійсно буде контакт.

Читайте також Кіт пильно дивиться у вікно, а потім починає "божеволіти": причина дивної поведінки пухнастого

За словами дослідників, наші улюбленці ненавидять, коли їх гладять у напрямку шерсті, навколо ніг, з боків та біля горла. Якщо ваш улюбленець все ж дозволяє торкатися цих зон, то вчені вважають, що він терпить, маючи надію отримати смачну винагороду.

Докторка Лорен Фінкі каже, що насправді найкращий спосіб погладити кота – торкатися лише частин навколо її морди, наприклад, погладити щоки, основу вух та ділянку під підборіддям.

Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що саме на цих ділянках – найбільша кількість шкірних залоз, які виробляють запах. Тому кішки дуже мотивовані використовувати ці області для поширення свого запаху.

Вчені розповіли, як правильно гладити котів / Фото UnSplash

Власникам також варто пам'ятати, що коти за своєю природою не є соціальними й тактильними істотами, а тому нам варто краще вивчити те, як і де їх варто гладити. Наприклад, чухання живота насправді може бути неприємно улюбленцям, бо в цей момент вони почуваються вразливими. Річ у тім, що в цей момент життєво важливі органи кішки оголені, а тому навіть м'який дотик до живота може сприйматися твариною як загроза.

Як зрозуміти, що пухнастик роздратований

Дослідники назвали декілька ознак того, що коти чи кішки роздратовані. Наприклад:

повертають голову у бік наших рук чи нас самих;

завмирають і перестають муркотіти;

вуха повернені вбік або здаються плескатими;

починають вилизувати скуйовджену вовну;

починають смикати хвостом.

Вчені відзначають, що це досить непомітні, але дуже промовисті ознаки. Водночас дослідження показують, що дотик до морди насправді викликає зворотний ефект.