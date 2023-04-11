Вчені розповіли, як правильно гладити кішок

Ймовірно, проблема не в її важкому характері, а в ваших неправильних діях. Так, експерти з поведінки котів з Університету Ноттінгем Трент виявили, що гладити пухнастика треба правильно, аби їм це подобалося, тоді дійсно буде контакт.

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За словами дослідників, наші улюбленці ненавидять, коли їх гладять у напрямку шерсті, навколо ніг, з боків та біля горла. Якщо ваш улюбленець все ж дозволяє торкатися цих зон, то вчені вважають, що він терпить, маючи надію отримати смачну винагороду.

Докторка Лорен Фінкі каже, що насправді найкращий спосіб погладити кота торкатися лише частин навколо її морди, наприклад, погладити щоки, основу вух та ділянку під підборіддям.

Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що саме на цих ділянках – найбільша кількість шкірних залоз, які виробляють запах. Тому кішки дуже мотивовані використовувати ці області для поширення свого запаху.

Вчені розповіли, як правильно гладити котів

Вчені розповіли, як правильно гладити котів / Фото UnSplash

Власникам також варто пам'ятати, що коти за своєю природою не є соціальними й тактильними істотами, а тому нам варто краще вивчити те, як і де їх варто гладити. Наприклад, чухання живота насправді може бути неприємно улюбленцям, бо в цей момент вони почуваються вразливими. Річ у тім, що в цей момент життєво важливі органи кішки оголені, а тому навіть м'який дотик до живота може сприйматися твариною як загроза.

Як зрозуміти, що пухнастик роздратований

Дослідники назвали декілька ознак того, що коти чи кішки роздратовані. Наприклад:

  • повертають голову у бік наших рук чи нас самих;
  • завмирають і перестають муркотіти;
  • вуха повернені вбік або здаються плескатими;
  • починають вилизувати скуйовджену вовну;
  • починають смикати хвостом.

Вчені відзначають, що це досить непомітні, але дуже промовисті ознаки. Водночас дослідження показують, що дотик до морди насправді викликає зворотний ефект.