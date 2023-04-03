Чому коти "божеволіють", коли дивляться у вікно
Але, як тільки вони побачать поблизу дику пташку, одразу починають видавати звуки й здригатися всім тілом. Розповідаємо, з чим пов'язана дивна поведінка пухнастого.
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"Цвіркотіння чи свистіння" – не прояв божевілля
Якщо ви помітили, що ваш чотирилапий друг на підвіконні почав "цвіркотіти" і виляти задньою частиною тулуба, не хвилюйтеся, з котом все гаразд.
Чудернацькі звуки, які нагадують стрекотіння, – це прояв мисливського інстинкту кота, коли він захоплений. Тому не слід думати, що в пухнастого "не всі дома".
Як і мисливець, який використовує спеціальні свистки для приманювання диких птахів, кіт ніби заманює здобич, видаючи подібні звуки. Вважається, що чотирилапі підлаштовуються під своїх жертв, щоб приспати їхню пильність. Тому, залежно від здобичі, кіт чи кішка видаватиме інші звуки.
Чому коти божеволіють, коли дивляться у вікно / Фото UnSplash
Водночас у результаті кіт-мисливець розчаровується, адже між ним і здобиччю – непереборна перешкода у вигляді вікна. Через це інколи тварина може тремтіти та виляти задом. У таких випадках варто зробити все, щоб заспокоїти кота. При цьому не слід брати на руки, бо є ризик прояву агресії. Можна відвернути увагу улюбленця ласощами чи іграми.