Чому коти "божеволіють", коли дивляться у вікно

Але, як тільки вони побачать поблизу дику пташку, одразу починають видавати звуки й здригатися всім тілом. Розповідаємо, з чим пов'язана дивна поведінка пухнастого.

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