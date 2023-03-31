Але не тільки це – причина такої поведінки. Навіщо ваші пухнастики вилизують себе так часто – в матеріалі нижче.
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Чому кішки так багато вилизуються?
Насправді вилизуються кішки не так вже й багато. Здорова кішка присвячує гігієні близько 40% свого часу. Якщо забрати звідси час сну (12 – 16 годин), то година часу на гігієну цілком звично. Інша річ, що віддається цьому процесу кішка всією душею та із задоволенням.
Природні причини вилизування, які є нормою:
- гігієна – найголовніша причина вилизування, кішки дуже охайні;
- наявність ектопаразитів або дерматитів також можуть бути причиною покусування шкіри і вилизування (тварина намагається позбутися постійної сверблячки);
- вилизування може бути механізмом регулювання температури тіла;
- зняття стресу;
- любов до себе – вони люблять себе і пахнути, відповідно, хочуть собою;
- з цієї причини кішки вилизують родичів і людей – щоб піддані теж пахли ними;
- вилизувати себе вологим шершавим язиком приємно.
Насправді господарю тварини турбуватися не варто. Найімовірніше, жодних серйозних проблем зі здоров'ям домашнього улюбленця немає. Постійне вилизування, окрім доведення до ладу шерсті, виступає в ролі "заспокійливого" для тварини.
Тварина так знімає стрес
Коли кішка вилизує себе, таким чином вона розслабляється і стає менш агресивною. Іншими словами, для кота догляд за вовною – це спосіб заспокоїтися і впоратися з психологічними навантаженнями, без яких не обходиться жоден годованець.
Чому кішки вилизують себе / Фото UnSplash
Також кішки можуть в такий спосіб зосереджуватися і роздумувати. Це свого роду компульсивна дія, яка допомагає кішці "зібратися" з думками та прийняти рішення: піти поїсти, погребти лоток чи поприставати до господаря.
Але, якщо кішка приділяє гігієні занадто багато часу – це підозріло. Можливо, потрібно потурбуватися і звернутися до ветеринара, тому що є ймовірність наявності у тварин фізичного або психічного розладу. Це стосується тих випадків, коли ви помітили, що тварина майже весь час вилизується і на тілі з'явилися залисини.