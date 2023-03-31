Але не тільки це – причина такої поведінки. Навіщо ваші пухнастики вилизують себе так часто – в матеріалі нижче.

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Чому кішки так багато вилизуються?

Насправді вилизуються кішки не так вже й багато. Здорова кішка присвячує гігієні близько 40% свого часу. Якщо забрати звідси час сну (12 – 16 годин), то година часу на гігієну цілком звично. Інша річ, що віддається цьому процесу кішка всією душею та із задоволенням.

Природні причини вилизування, які є нормою:

гігієна – найголовніша причина вилизування, кішки дуже охайні;

наявність ектопаразитів або дерматитів також можуть бути причиною покусування шкіри і вилизування (тварина намагається позбутися постійної сверблячки);

вилизування може бути механізмом регулювання температури тіла;

зняття стресу;

любов до себе – вони люблять себе і пахнути, відповідно, хочуть собою;

з цієї причини кішки вилизують родичів і людей – щоб піддані теж пахли ними;

вилизувати себе вологим шершавим язиком приємно.

Насправді господарю тварини турбуватися не варто. Найімовірніше, жодних серйозних проблем зі здоров'ям домашнього улюбленця немає. Постійне вилизування, окрім доведення до ладу шерсті, виступає в ролі "заспокійливого" для тварини.