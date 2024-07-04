Зірки океану: помітили зграю косаток, яку очолює самка з роздвоєним плавником – рідкісні кадри

Уздовж крайнього південного узбережжя Нового Південного Уельсу спостерігали унікальну групу косаток. Цю групу очолює матріарх, відома як Спліт Фін (Split Fin), що вирізняється своїм характерним розщепленим плавником.

Зграя китів, яку вперше помітили 21 рік тому, перебуває під пильним наглядом науковців, які задокументували значне скорочення її чисельності з 14 особин до трьох. Дослідники підкреслюють, що зустріти цю групу китів – велика удача, оскільки їхня міграція не є лінійною, а подорожі часто непередбачувані.

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Помітили рідкісну зграю косаток з очільницею

Цього тижня біля узбережжя Кабо-Верде, приблизно за 70 кілометрів на південь від Мерімбули, спостерігали зграю косаток. Косатки були помічені в цьому ж районі приблизно в той же час минулого року. Фотографію зграї зробила команда китобійного судна Sapphire Coastal Adventures, коли косатки виринули на поверхню.

Ймовірно, китобої зустріли косаток, коли капсула перебувала в середній міграції. Це не схоже на міграцію горбатого кита, який рухається доволі прямо з півночі на південь – ця капсула косаток насправді є трохи більш непередбачуваною у своїх мандрах,

– каже співробітник Інституту дельфінів Девід Доннеллі.

Відомо, що зграя косаток на чолі зі Спліт Фін подорожує на північ до Джервіс-Бей, на південь до Гобарта і на захід до Роба в Південній Австралії.



На початку цього тижня косаток бачили біля берегів Зеленого мису / Фото David Rogers

Останніми роками Спліт Фін та її зграя набули статусу місцевих знаменитостей. Група привернула до себе особливу увагу завдяки своїй матріархальній особі з характерним спинним плавцем, який, ймовірно, був пошкоджений пропелером у минулому.

2 липня дослідники спостерігали самку косатки в компанії дорослого самця, відомого як Бент Тіп. Самку косатки часто бачать разом з іншими китами, яких ідентифікують як Квадратний Нотч і Мід нотч. Дослідницька група позначила цю сімейну одиницю як групу EA 0001. Примітно, що цього року дослідники також задокументували присутність дитинчати косатки, яке плавало разом зі зграєю, що свідчить про потенційне відновлення групи.



Split Fin легко впізнаваний завдяки пошкодженому спинному плавнику / Фото Peter Harris

Зустріти цю зграю косаток в океані – велика удача, оскільки вони охоплюють досить велику територію. До того як їх помітили цього тижня в Зеленому мисі, капсулу також бачили кількома днями раніше біля озера Тайєрс у Вікторії.

Вчені припускають, що косатки продовжать свою південну міграцію, полюючи на тюленів, і, як очікується, досягнуть вікторіанських вод протягом перших двох тижнів липня.