На Землі зникають тварини: що вигадали вчені й до чого тут космос

Місяць, який знаходиться на відстані майже 400 000 кілометрів від нас, може незабаром стати місцем для зберігання заморожених біологічних зразків зникаючих земних живих організмів. Автори нового дослідження пропонують створити біосховище на супутнику Землі з використанням природного середовища Місяця.

На планеті існує приблизно 8 мільйонів видів живих істот, причому понад 1 мільйон з них перебуває під загрозою зникнення. Шокує те, що існують ще невідомі види, які можуть зникнути ще до того, як їх відкриють. Але вчені дещо вигадали.

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Вчені хочуть врятувати тварин у космосі

У своїй новаторській пропозиції вчені розглядають можливість створення біорепозитарію на Місяці для збереження клітинного матеріалу зникаючих видів. Цей інноваційний підхід передбачає використання методів кріоконсервації для заморожування клітинного матеріалу в унікальному середовищі Місяця.

Якщо люди не можуть врятувати живі види безпосередньо, то можна це зробити за допомогою кріоконсервації, яку можна використовувати для подальшого клонування. Уже є можливість кріоконсервувати біологічні зразки на Землі, але їх зберігання виявилося складним завданням,

– йдеться у повідомленні.

Річ у тім, що на Землі не існує природних місць, достатньо холодних для пасивного зберігання заморожених зразків. Як наслідок, для збереження зразків у замороженому стані необхідно використовувати технологію. Однак, дослідники виявили постійно затінені кратери в полярних регіонах Місяця, куди сонячне світло не потрапляло вже понад 2 мільярди років.

У деяких місцях середня температура падає до мінус 196 градусів за Цельсієм. Вчені припускають, що ці холодні умови можуть бути використані для пасивного охолодження в довгострокових біосховищах на Місяці.

Створюючи сховище на Місяці, вчені стикаються з численними логістичними проблемами, які необхідно подолати. Вважається, що на реалізацію проєкту знадобляться десятиліття.

Для того, щоб транспортувати зразки в космос, їх необхідно ретельно упакувати і зберігати, щоб захистити від інтенсивної радіації на Місяці. Забезпечення фінансування залишається пріоритетним завданням, проте вчені з оптимізмом дивляться на можливість створення біорепозитарію на Місяці.