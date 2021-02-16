Вчені довели, що марихуана заспокоює злих собак

В Італії провели дослідження того, як марихуана впливає на собак. Вчені пропонують використовувати марихуану для реабілітації собак після пережитих травм та жорстокого поводження.

Італійські вчені провели експеримент і довели, що марихуана чинить заспокійливу дію на собак. У дослідженні взяли участь 24 тварини.

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Вживання канабідіолу (CBD) робить собак менш агресивними стосовно людей. Це відкриття можна використовувати при реабілітації собак, які зазнали травм та нелюдського поводження.



Це відкриття можна використовувати для реабілітації собак / Фото Klike

Експеримент проводили на найзліших собаках з притулку у Римі. Показниками агресії вважали такі:

гарчання,

підняту шерсть,

оскалені зуби,

пошкодження майна,

поїдання фекалій,

спроби втекти з клітки та вилизування її стінок.

Собак розділили на 2 групи, у кожній було 12 особин. Першій групі протягом 45 днів давали м'ясо з оливковою олією, до якої додали CBD.

Друга група тварин отримувала м'ясо без домішок.

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Вченим вдалося з'ясувати, що речовина, добута з марихуани, сильно знизила рівень агресії собак з першої групи. Водночас тварини не стали більш сонними або менш рухливими. Деякі стресові звички також залишилися: тварини продовжували дряпатися.