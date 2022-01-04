Важливий тренд: користувачі соцмереж діляться світлинами врятованих тварин
4 січня 2022 , 13:07Читать новость на русском
Джерело:Новое время
Користувачі соціальних мереж запустили зворушливий челендж. У ньому вони діляться світлинами тварин, яких вони врятували перед новим роком.
На платформі Reddit користувачі запустили тренд, де публікують дописи зі своїми домашніми улюбленцями. Відомо, що основна мета – переконати людей не боятися забирати тварин з вулиці додому.
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"Зустрічайте Джека. Попередні власники відмовились від нього, але, здається, хлопчик в захваті від нової домівки".
Фото Reddit
"Сидр нарешті знайшов постійну родину!".
Фото Reddit
"Її обличчя, коли вона зрозуміла, що їде додому".
Фото Reddit
"Її звуть Белла, 4 роки вона провела в притулку. Їй вже 14 та в неї немає зубів, але вона прекрасна".
Фото Reddit
"Це Чарлі. Виявилося, що він не любить довгі прогулянки".
Фото Reddit
"Врятував цього милого хлопчика сьогодні. Перший день в родині!".
Фото Reddit
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"Мої нові друзі чекають, поки я кину м’ячик".
Фото Reddit
"Його звуть Нік Фьюрі. У нього було важке життя, але тепер він в теплі та любові".
Фото Reddit
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