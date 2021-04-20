Усіх котів у Великій Британії хочуть мікрочипувати

Понад 10 мільйонів котів, які проживають у Великій Британії, планують чипувати. Це передбачає новий закон, за порушення якого власникам котів загрожує штраф.

Усі коти повинні бути мікрочиповані відповідно до нових законодавчих планів. Штраф, який загрожує власникам кота, у якого не буде чипу – 500 фунтів стерлінгів (понад 19 500 у гривнях).

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Чому котів хочуть чипувати

Це не пов'язано з намаганням їх "контролювати" чи роботизувати. Чипи потрібні, аби уникнути крадіжок тварин і перепродажу їх на чорному ринку.

За даними поліції, кількість вкрадених котів зросла майже втричі за 5 років. Усе через те, що ціна найдорожчих порід зросла до 2000 фунтів стерлінгів. Нові плани означають, що власникам доведеться мікрочипувати своїх котів, щоб їх можна було відстежити та ідентифікувати.

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Три чверті власників котів вже чипували своїх домашніх тварин, але це означає, що 2,6 мільйона котів все ще не мікрочиповано.

Парламентарі, які виступають за ухвалення нових норм, зазначають: люди, які крадуть тварин, можуть заробляти за день багато грошей, маючи невелике покарання. Наразі основні принципи покарання крадіїв ґрунтуються на ціні породи. Іноді штрафи за викрадення сягають лише 300 фунтів стерлінгів. Це, за словами законотворців, мізерна сума у порівнянні з тим, скільки викрадачі заробляють.



Чипи необхідні, аби припинити викрадення котів і перепродаж / Фото з Unsplash.com

Як працюватимуть чипи

За законом, ветеринари у клініці вимагатимуть просканувати котів на наявність чипів. Якщо його у тварини не виявиться, вони звертатимуться до поліції.

Окрім того, у Великій Британії хочуть заборонити розрахунок готівкою при купівлі кота. Це за загальним задумом, загальмує чорний ринок, оскільки усі фінансові операції можна буде простежити.

Ці правки наразі у стадії затвердження. Колишній лідер консервативної партії Іен Дункан Сміт проводить обговорення, аби його включили до нового законопроєкту про поліцію.

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