Доглядає кошенят: в Умані у стерилізованої собачки з'явилося молоко

На Черкащині собака прихистив кошенят, від яких відмовилася кішка. Через материнський інстинкт у собачки з'явилося молоко, і вона почала вигодовувати ним кошенят.

Рідна мама-кішка залишила кошенят на 10 день після їхнього народження. Догляд за малятами на себе взяв собака.

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Собачка вигодовує кошенят

Майні 2 роки, вона стерилізована і ніколи не мала своїх цуценят. Втім, це не завадило пробудитися її природньому материнському інстинкту. Коли від трьох кошенят відмовилися кішка Білка, собака стала їм доглядальницею.



Майна поставилася до кошенят, як до рідних дітей / Скриншот з відео

Спершу вона просто сиділа біля них, вилизувала, спала разом. Згодом господарі помітили, що кошенята стали її смоктати. На їхнє здивування у грудях Майни з'явилося молоко.

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Здивування було і у ветеринарки Анни Пархомюк, яка оглядала малих та їхню названу маму. Вона уперше побачила лактацію в стерилізованої собачки.

Молоко кішки і собаки відрізняється за складом, але вони наближені. Якщо кошенят годувати коров'ячим чи козячим молоком, можуть бути проблеми зі шлунком, але собаче підходить найбільше,

– зазначила лікарка.

Кішка-"зозуля" інколи приходить до кошенят

У кішки на ім'я Білка "холодні" стосунки із господарями: вона вільно гуляє і може надовго йти з дому.



Кішка, яка залишила кошенят / Скриншот з відео

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Білка вертається додому, аби щось поїсти і навідує кошенят. Інколи вона підходить до них і навіть починає вилизувати. Тоді у названої мами Майни починаються ревнощі. Собачка бігає за малими і жалібно скавучить чи гавкає.



Кошенята біжать до мами-зозулі, коли вона приходить / Скриншот з відео

Ветеринарка зазначає: таке "собаче" виховання істотне вплине на характер малят. Ці кошенята вже не сприйматимуть вороже інших собак, хіба якщо пізніше зіштовхнуться з їхньою агресією.