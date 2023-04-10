У Львові врятували єнота, який заліз на дерево

Працівники ГУ ДСНС Львівщини зняли з верхівки дерева єнота. Тварину вже передали зоозахисникам.

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Випадок трапився вдень на вулиці Промислова. Тоді до рятувальників почали телефонувати мешканці, які побачили тварину на верхівці дерева. Єнот сидів на тонких гілочках та не міг злізти.



У Львові надзвичайники врятували єнота, який заліз на дерево / Фото МВС України

По прибуттю до місця виклику з'ясувалось що єнот перебуває на висоті близько 10 метрів. Надзвичайники разом із зоозахисниками, які приїхали на місце, провели рятувальну операцію і зняли єнота. Зараз тварину передали у "Домівку врятованих тварин".

Сьогодні наші телефони і месенджери розривались від повідомлення "єнот на дереві". До нас також зателефонували рятувальники, які теж збирались виїхати на місце. У нас вийшла дуже хороша рятувальна операція. Всього за кілька хвилин єнот був у боксі і вже їхав у Домівку,

— каже керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Під час рятувальної операції тваринка не постраждала. Єнота передали зоозахисникам для огляду та подальшого утримання.

Яким чином єнот опинився на дереві та хто його господар, не повідомляють.

Як відбувалася рятувальна операція: дивіться відео