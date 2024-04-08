Петиція про створення у структурі Національної поліції України підрозділу зоополіції набрала необхідні для розгляду голоси. Тепер її має розглянути Кабінет Міністрів.

Петиція була подана 6 березня і вже набрала понад 25 тисяч голосів. Підписанти петиції просять Кабмін створити спеціалізований підрозділ Зоополіції, представники якого матимуть спеціальні знання та навички у сфері поводження з тваринами.

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Українці просять створити Зоополіцію

Марина Суркова, президент Асоціації зоозахисних організацій України, висвітлила проблему жорстокого поводження з тваринами в країні. Вона висловила занепокоєння відсутністю дій з боку правоохоронних органів, на її думку, поліція "не володіє достатнім рівнем знань" або є бездієвою, "бо вважає тварин не вартими своєї уваги".

Жінка підкреслила необхідність для влади зробити захист тварин пріоритетом і зайняти більш проактивну позицію в боротьбі з випадками жорстокого поводження з тваринами.

Ми просимо Кабінет Міністрів доручити МВС України створити в структурі Національної поліції України підрозділ зоополіції, та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне Положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями,

— йдеться у тексті петиції.

За словами Суркової, правоохоронці не вміють здійснювати слідчі дії в межах кримінального провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами (299 ККУ). До того ж вони не завжди виїжджають на відповідні виклики.

На думку авторки, правоохоронці Зоополіції могли б:

складати адмінпротоколи про жорстоке поводження з тваринами;

відкривати кримінальне провадження за відповідною статтею та проводити досудове розслідування;

тимчасово вилучати тварин у їхніх власників;

стежити за дотриманням власниками тварин правил їхнього утримання.

Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути Кабінет Міністрів України, який і прийме рішення про створення такого підрозділу, або ж відхилить пропозицію.