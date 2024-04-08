"Обычная полиция бездействует - животные не стоят внимания": украинцы просят создать Зоополицию

Петиция о создании в структуре Национальной полиции Украины подразделения зоополиции набрала необходимые для рассмотрения голоса. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров.

Петиция была подана 6 марта и уже набрала более 25 тысяч голосов. Подписанты петиции просят Кабмин создать специализированное подразделение Зоополиции, представители которого будут иметь специальные знания и навыки в сфере обращения с животными.

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Украинцы просят создать Зоополицию

Марина Суркова, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины, осветила проблему жестокого обращения с животными в стране. Она выразила обеспокоенность отсутствием действий со стороны правоохранительных органов, по ее мнению, полиция "не обладает достаточным уровнем знаний" или является бездействующей, "потому что считает животных не стоящими своего внимания".

Женщина подчеркнула необходимость для власти сделать защиту животных приоритетом и занять более проактивную позицию в борьбе со случаями жестокого обращения с животными.

Мы просим Кабинет Министров поручить МВД Украины создать в структуре Национальной полиции Украины подразделение зоополиции, и разработать нормативно-правовую базу для его деятельности, утвердив соответствующее Положение и наделив зоополицию соответствующими полномочиями,

– говорится в тексте петиции.

По словам Сурковой, правоохранители не умеют осуществлять следственные действия в рамках уголовного производства по статье о жестоком обращении с животными (299 УК). К тому же они не всегда выезжают на соответствующие вызовы.

По мнению автора, правоохранители Зоополиции могли бы:

составлять админпротоколы о жестоком обращении с животными;

открывать уголовное производство по соответствующей статье и проводить досудебное расследование;

временно изымать животных у их владельцев;

следить за соблюдением владельцами животных правил их содержания.

Соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров Украины, который и примет решение о создании такого подразделения, или отклонит предложение.