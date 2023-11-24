Виявилося, що величезні статеві органи кажанів унеможливлюють проникнення під час статевого акту, що є відхиленням від норми, яка спостерігається в інших ссавців. Українські й нідерландські вчені, які зробили відкриття щодо інтимних стосунків кажанів, кажуть, що такого явища ніколи не спостерігали.

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Як відбувається секс у кажанів?

Річ у тім, що в ерегованому стані пеніс самців становить понад п'яту частину їхнього тіла і в рази перевищує розміри статевих органів самок. Тож наукову спільноту певний час спантеличував процес сексу у цих істот. Однак, дослідники з України та Нідерландів розгадали це заплутане питання, виявивши дещо дивне.

Так, пізні пергачі, або Eptesicus serotinusce, не мають статевого акту з проникненням. Скоріше самець кажана тисне своїм органом на статеві органи самки, що призводить до запліднення через тертя та подальшого перенесення сперми. Цей метод розмноження ніколи раніше не спостерігався в природному світі.

У демонстрації сексуальної поведінки самець хапає самицю за спину і кусає за потилицю, щоб утриматися. Згодом він починає рух своїми ерегованими статевими органами, намагаючись знайти вульву самиці. Після встановлення цілі, самець щільно притискає до неї свій орган.

Також стало відомо, що самець використовує свій пеніс як руку, аби відсунути захисну мембрану від вульви самки, що нагадує "клоакальний поцілунок".

Докладна схема статевого органу кажана / Фото Current Biology

Вчені кажуть, що секс кажанів інших видів також дуже незвичайний. Наприклад, деякі з них спаровуються у підвішаного стані догори ногами на гілках, інші усамітнюються на стінах печер чи скелястих ущелинах.

Всупереч загальноприйнятим нормам, кажани зазвичай демонструють не моногамні тенденції, а в деяких випадках навіть вступають в одностатеві стосунки. Існують також докази того, що самки збуджують своїх партнерів ротом.

Вчені зафільмували цей процес

Любитель кажанів із Нідерландів, еволюційний еколог з Університету Лозанни – Фазель, встановив мережу з 18 камер спостереження на горищі місцевої церкви. Ця ініціатива мала на меті спостерігати та документувати діяльність колонії кажанів. 93 записи, що фіксують спарювання кажанів, були передані вченим. Ще 4 відео з кажанами записали в Українському центрі реабілітації рукокрилих.

Половина зареєстрованих статевих актів тривали менш як 53 хвилини, а найдовший з них – 12,7 години.

Як відбувається секс у кажанів / Фото Unsplash

Так, в ході дослідження було виявлено, що при збудженні пеніс досягає 22% від усієї довжини тіла. Відповідно це перевершує вагіну самиці у сім разів. До того ж геніталії самця кажана завершуються характерним цибулиноподібним розширенням із кінчиком у формі серця.

Ерегований пеніс цього виду просто дивовижний. Він просто довжелезний,

– заявив дослідник Ніколас Фазель.

У більшості ссавців запліднення яйцеклітини відбувається внутрішньо, і як завжди вважали вчені, такий орган як пеніс й еволюціонував саме для того, щоб доставляти сперму ближче до яйцеклітин. Але це не про кажанів!