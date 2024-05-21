"Котяче" нашестя та слон: українські полярники розповіли про дивовижних сусідів
Джерело:НАНЦ
Поблизу української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці полярники зафіксували значну присутність морських котиків і морського слона. Дослідники називають це "котячим" нашестям і спостерігають приплив цих морських ссавців у регіон.
На відміну від домашніх тварин полярні котики – агресивні й зовсім не лагідні. Відповідні кадри опублікував Національний антарктичний науковий центр.
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Українські полярники розповіли про морських котиків і слона
Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій, а внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.
Антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени / Фото Олександра Мацібурі та Віталія Камінського
Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", велику кількість антарктичних морських котиків – аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон,
– повідомили у НАНЦ.
Йдеться, що багато котиків зустрічалося й на сусідніх островах. Наприклад, на острові Уругвай, який також як і Галіндез належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 цих тюленів.
Українські полярники розповіли про дивовижних сусідів / Фото Олександра Мацібурі та Віталія Камінського
Морські котики в Антарктиці / Фото Олександра Мацібурі та Віталія Камінського
Науковці розповідають, що на відміну від домашніх котиків ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б'ються за свою територію, гарчать на інших самців. Ба більш, можуть погиркати й на полярників.
І мають на це право: вони ж в Антарктиці господарі! Важливо для фанів пінгвінів: морські котики не їдять цих птахів, а харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Своєю чергою стають здобиччю косаток і морських левів,
– розповіли у науковому центрі.
Йдеться, що колись цей вид тюленів активно добували через їхнє цінне хутро. Однак, з часу підписання Договору про Антарктику вони, як і всі інші тварини крижаного континенту, перебувають під захистом, і їх турбувати не можна.
В Антарктиці полярники зафіксували велику кількість морських котиків та морського слона / Фото Олександра Мацібурі та Віталія Камінського
До слова, Юрій Отруба – керівник 29-ї експедиції на станцію "Академік Вернадський" – ексклюзивно розповів Закордон 24, що переживають українські полярники під час зимівки та які загрози чатують на них.