"Кошачье" нашествие и слон: украинские полярники рассказали об удивительных соседях

Вблизи украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктике полярники зафиксировали значительное присутствие морских котиков и морского слона. Исследователи называют это "кошачьим" нашествием и наблюдают приток этих морских млекопитающих в регион.

В отличие от домашних животных полярные котики – агрессивные и совсем не ласковые. Соответствующие кадры опубликовал Национальный антарктический научный центр.

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Украинские полярники рассказали о морских котиках и слоне

В целом антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций, а в результате глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше.

Антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью / Фото Александра Мацибури и Виталия Каминского

На днях биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко насчитал на острове Галиндез, где расположен "Академик Вернадский", большое количество антарктических морских котиков – аж 81! В компании с ними был также один южный морской слон,

– сообщили в НАНЦ.

Говорится, что много котиков встречалось и на соседних островах. Например, на острове Уругвай, который так же как и Галиндез относится к архипелагу Аргентинских островов, отдыхало 19 этих тюленей.



Украинские полярники рассказали об удивительных соседях / Фото Александра Мацибури и Виталия Каминского



Морские котики в Антарктике / Фото Александра Мацибури и Виталия Каминского

Ученые рассказывают, что в отличие от домашних котиков эти животные – агрессивные и совсем не ласковые. Они дерутся за свою территорию, рычат на других самцов. Более того, могут порычать и на полярников.

И имеют на это право: они же в Антарктике хозяева! Важно для фанов пингвинов: морские котики не едят этих птиц, а питаются преимущественно крилем, рыбой и кальмарами. В свою очередь становятся добычей косаток и морских львов,

– рассказали в научном центре.

Речь идет, что когда-то этот вид тюленей активно добывали из-за их ценного меха. Однако, со времени подписания Договора об Антарктике они, как и все другие животные ледяного континента, находятся под защитой, и их беспокоить нельзя.



В Антарктике полярники зафиксировали большое количество морских котиков и морского слона / Фото Александра Мацибури и Виталия Каминского

К слову, Юрий Отруба – руководитель 29-й экспедиции на станцию "Академик Вернадский" – эксклюзивно рассказал Закордон 24, что переживают украинские полярники во время зимовки и какие угрозы подстерегают их.