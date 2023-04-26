Полярники розповіли про пінгвінів, яких побачили на "Вернадського"

В районі станції "Академік Вернадський" проживають 3 види пінгвінів: субантарктичні, антарктичні та Аделі. А ось два види – імператорські і королівські пінгвіни, наносять візит сюди зовсім не часто. Кожна зустріч із такими гостями – подія для науковців.

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Зустріти їхніх представників на нашому острові – велика рідкість, а отже – велике свято для українських полярників,

– йдеться у публікації.

Наприклад, торік біологи минулої команди, 27-ї УАЕ, за весь рік не зафіксували жодного заходу цих пінгвінів. А от до 24-ї УАЕ одночасно завітали і королівський, і імператорський пінгвіни.

Полярники розповіли цікаві факти про пінгвінів з Антарктики / Фото Оксана Савенко, Ігор Дикий, Андрій Зотов​

Полярники додали, що це унікальне явище, адже згадані види надають перевагу зовсім різному "температурному" режиму. Так, імператорські пінгвіни люблять холод, і вони єдині, хто заходить далі на Південь і розмножуються на материку. А ось королівські пінгвіни навпаки – теплолюби, і проживають на Субантарктичних островах.

Імператорський і королівський пінгвіни / Фото Оксана Савенко, Ігор Дикий, Андрій Зотов

Цікаві факти про імператорських та королівських пінгвінів

Імператорські пінгвіни – найбільші пінгвіни на планеті серед нинішніх 18 видів. Їхній зріст може сягати 120 сантиметрів, а вага – 50 кілограмів. За їжею (риба, криль, молюски) можуть пірнати на глибину близько пів кілометра.

До слова, це єдиний вид птахів, що розмножується антарктичною зимою, та ще й у глибині континенту – гніздова колонія може розміщуватися за 100 кілометрів від берега. Самка зносить 1 яйце і передає його для висиджування самцю, а сама йде майже на 2 місяці харчуватися в океан.

Нині відомо про 66 колоній імператорських пінгвінів в Антарктиді. Останню вчені помітили в грудні 2022-го завдяки знімкам з космосу, на яких послід птахів дуже яскраво пофарбував кригу.

Імператорський пінгвін / Фото Оксана Савенко, Ігор Дикий, Андрій Зотов

Королівські пінгвіни – другі за розмірами. Їхній зріст – близько метра, а вага – до 18 кілограмів. Також вважаються найяскравішими пінгвінами через помаранчеве забарвлення на щоках, шиї та дзьобі.

Як і імператорські пінгвіни, вони не будують гнізд з камінців, а висиджують яйце на лапах, прикриваючи шкірою. Це по черзі роблять самець і самка, яка відкладає 1 яйце. У королівських пінгвінів дуже довгий цикл розмноження: від кладки яєць до оперення пташенят проходить 14 – 16 місяців.

Малюки з такої "пізньої" кладки мають мало шансів на виживання, тому часто "продовження роду" в королівських пінгвінів буває вдалим не щороку,

– йдеться у повідомленні.

Королівський пінгвін / Фото Оксана Савенко, Ігор Дикий, Андрій Зотов