Не бачили кілька років: в Антарктиді українські полярники зустріли рідкісного гостя

До української антарктичної станції "Академік Вернадський" завітав імператорський пінгвін. На цій території його помітили вперше за кілька років.

Ці пінгвіни не гніздують в районі "Вернадського", а обирають холодніші території, втім цього року стався саме той випадок, коли один з них завітав на станцію. Про це повідомили біологи Національного антарктичного наукового центру.

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Полярники помітили імператорського пінгвіна

За словами біологів, це молодий птах, що помітно за сірим "підлітковим" забарвленням на деяких частинах голови.

Цей візит став приємною несподіванкою, оскільки імператорські пінгвіни зазвичай не гніздяться в околицях "Вернадського", віддаючи перевагу холоднішим територіям. Найближча їхня колонія знаходиться більш ніж за 300 кілометрів від українських полярників.



Полярники зафіксували нетипового пінгвіна для місцевості станції / Фото Олександра Мацібурі та Анни Соіній

Цей вид птахів унікальний тим, що може глибоко проникати в найхолодніші частини Антарктиди та розмножується під час антарктичної зими, найтемнішої та найхолоднішої пори року.

Крім того, імператорські пінгвіни є найбільшими серед своїх родичів, їхній зріст досягає 1,2 метра, а вага до 50 кілограмів.

Імператорський пінгвін завітав на станцію "Вернадського" / Фото Олександра Мацібурі та Анни Соіній

Останній візит імператорських пінгвінів на станцію був понад 3 роки тому, у грудні 2020 року.

Цікаво, чому цей пінгвін прийшов до станції саме зараз? Може, почув неймовірну "новину" про те, що Україна виділила мільйони "на пінгвінів"? Або ж дізнався, що Росія та Китай заблокували рішення про надання імператорським пінгвінам статусу охоронюваного виду, й вирішив шукати захист на "Вернадському",

– йдеться у дописі.

Цей неочікуваний гість вже 2 дні перебуває поблизу станції та виявляє особливий інтерес до геомагнітної обсерваторії, відомої як "магнітка".



Імператорський пінгвін / Фото Олександра Мацібурі та Анни Соіній

Українські полярники розповіли про дивовижних сусідів

Поблизу української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці полярники зафіксували значну присутність морських котиків і морського слона. Дослідники називають це "котячим" нашестям і спостерігають приплив цих морських ссавців у регіон.

Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій, а внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.