Загніздувалися на висоті 295 метрів: українські полярники показали "пінгвінів-верхолазів"

Полярники з Арктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" зробили дивовижне відкриття. Cубарктичний пінгвін звив собі гніздо на приголомшливій висоті – майже 300 метрів над рівнем моря.

Це надзвичайне явище дослідники вважають унікальним і вартим уваги випадком. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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Українські полярники показали "пінгвінів-верхолазів"

Пінгвіна-верхолаза з пташеням вчений виявив на мисі Туксен півострова Київ. Він розташований неподалік острова Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський".

Для розуміння, як це високо: біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко, який рахував птахів, спускався звідти понад пів години,

– йдеться у повідомленні.

Пара облаштувала гніздо на висоті майже 300 метрів над рівнем моря: дивіться відео

Досі найвищими точками, де вчені знаходили гнізда пінгвінів, були скелі на островах Бут та Ховгард. Їхня висота сягала 180 метрів над рівнем моря.

Чому пінгвіни обирають такі висоти?

Загалом субантарктичні пінгвіни віддають перевагу гніздуванню на височині, щоб уникнути засипання снігом і збільшити шанси на успішне виведення потомства. Однак, причина, чому ці чорно-білі птахи обирають для гніздування такі висоти, залишається для дослідників незрозумілою.

Вчені припускають, що зростальна тенденція гніздування пінгвінів у безсніжних районах може бути пов'язана з обмеженою доступністю таких територій на початку гніздового сезону. Це потенційно може спонукати пінгвінів шукати місця, де сніг тане швидше.

Водночас жартують, що, можливо, їм просто подобається чудовий краєвид на Антарктику, який відкривається з таких місць.

Нагадаємо, раніше українські полярники з антарктичної станції імені Академіка Вернадського розповіли про китів, які живуть в Антарктиці. Наразі наші науковці ідентифікували понад 1 000 китів. Вони не просто спостерігають за цими велетнями, а й активно їх вивчають.

Крім того, дослідники зробили досить рідку для цих країв знахідку. Біолог Тарас Перетятко йшов у важливій справі – рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів.