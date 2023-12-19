В Україні запровадять безплатну ідентифікацію та реєстрацію домашніх тварин: для чого це

Уряд запустив проєкт, спрямований на впровадження заходів з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Ініціатива має на увазі єдину мету, розроблену спеціально для державних клінік.

Зокрема, новий проєкт дозволить прибрати монополію державних клінік на реєстрацію тварин. Деталі про ініціативу – далі у матеріалі!

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Для чого в Україні безплатна ідентифікація та реєстрація тварин?

Так, проєкт має дозволити усім ветеринарам-агентам Єдиного державного реєстру видавати ветеринарні паспорти державного зразка. Цей захід має на меті ліквідувати монополію державних клінік у реєстрації тварин.

Завдяки цьому, зникне монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Проєкт дозволить видавати ветеринарні паспорти державного зразка,

– йдеться у повідомленні.

Постанова є ініціативою Міністерства аграрної політики України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Міністерства цифрової трансформації України. Вона стане початком важливих змін у державній політиці у сфері поводження з домашніми тваринами.

За новим проєктом, реєстрація тварин має бути безплатною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин. Створення Реєстру відбувається без залучення коштів державного бюджету. За все заплатять міжнародні донори.

В Україні запровадять безплатну ідентифікацію та реєстрацію домашніх тварин / Фото Unsplash

Коли найкраще заводити улюбленця для дитини?

Домашні улюбленці – це справжні члени сім'ї. З усім тим, необхідно усвідомлювати важливу відповідальність, яка супроводжує рішення взяти тварину у свій дім. Також важливо визначити найкращий час для знайомства вихованця з дитиною.

Ендокринолог Діна Крилова зазначила, що для дитини є певний вік, в якому найкраще заводити домашнього улюбленця. Про які саме роки життя мовиться – дізнайтеся за посиланням!