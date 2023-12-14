Так, екологи з КЕКЦ просять мешканців Києва й інших областей підгодовувати диких птахів, які залишаються зимувати у столиці. Як відомо, взимку через голод гинуть понад 60% синиць та 30% диких качок. Під час снігопадів та морозів їм нема де знайти їжу. Читайте також Собака їсть сніг: чому чотирилапий це робить і на скільки це небезпечно Водночас слід розуміти, що завдання взимку не полягає в тому, щоб нагодувати пернатих досхочу, а лише підтримати.

Чим можна годувати птахів взимку?

Досвідчені дачники починають щорічну практику збору пташиного корму ще в літні місяці. Вони обирають асортимент різних городніх культур, таких як насіння гарбуза, кабачка та кавуна. Це насіння ретельно висушують і зберігають у міцному тканинному мішечку.

Крім того, вони щедро виділяють частину врожаю плодових дерев і ягідних кущів на прожиток популяції птахів. Наявність горобини на ділянці особливо вигідно.

Щоб допомогти нашим пташиним друзям у суворі зимові місяці, експерти пропонують годувати їх і покупними кормами, зокрема насінням соняшнику. Важливо пам'ятати, що птахи повинні споживати тільки сирі, неочищені та без солі продукти. Соняшник досить жирний і калорійний, тому допоможе птахам пережити зиму.

Ще пернатих можна годувати вівсом, просом і перловою крупою. Однак, як показує досвід, таку їжу птахи їдять погано. Синиці дуже люблять поїдати сало, вершкове масло і навіть м'ясо.

Українців просять підгодовувати птахів взимку / Фото Unsplash

До слова, додати корисних речовин у раціон пернатих, допоможе потовчена яєчна шкаралупа, багата кальцієм.

Що не можна класти в годівницю?

У сфері пташиного харчування деякі зернові культури можуть виявитися некорисними для пернатих. Візьмемо, наприклад, гречку та рис, які, на жаль, не можна споживати птиці через їх неперетравлюваність. Хоча пшоно можна включати в їх раціон, його потрібно вводити обмеженими порціями через його схильність до швидкого псування.

Крім того, не варто класти в годівницю ячну і манну крупу, а також подрібнений горох. Харчові відходи з людського столу, також не підходять для годування диких птахів.

Зауважимо, якщо кинути жуйку на вулиці, то найімовірніше ви просто вб'єте одного птаха. Пернаті приймають жуйку за їжу, а потім гинуть від закорковування травного тракту.

Чим можна і чим не можна годувати птахів / Фото Unsplash

Тож підгодовувати птахів взимку слід з розумом, а інакше пернатим можна серйозно нашкодити.