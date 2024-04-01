Всеукраїнська зоозахисна премія: UAnimals відзначили тих, хто рятує життя тварин під час війни
Джерело:UAnimals
29 березня у Києві організація UAnimals відзначила людей, які присвятили себе порятунку тварин, захисту їхнього добробуту та популяризації гуманного ставлення до всіх живих істот. Всеукраїнську зоозахисну премію отримали волонтери, рятувальники, науковці та активісти з різних регіонів України.
Премію отримали 15 зоозахисників, які рятують життя тварин в Україні. Відзнаку ініціювали Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals та міжфракційне об'єднання "Гуманна країна".
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В Україні відбулася Всеукраїнська зоозахисна премія
Конкурс на Всеукраїнську зоозахисну премію цьогоріч провели вдруге. Охочі номінували кандидата чи кандидатку на премію на сайті UAnimals. Переможців серед 1 206 заявок визначило журі, до якого увійшли представники й представниці українських та іноземних зоозахисних організацій, а також політикині.
Зоозахисна премія — це наш інструмент для того, щоб інформаційно підтримати людей та ініціативи, за яких вболіваємо і чиї цінності поділяємо,
— пояснив засновник UAnimals Олександр Тодорчук.
Тож UAnimals вшанувала людей, які рятують тварин, дбають про їхній добробут і підтримують гуманне ставлення до всіх живих істот. Так, лауреатами Всеукраїнської зоозахисної премії 2024 стали:
- Марія Вронська — керівниця Гостомельського притулку для тварин, засновниця проєкту з прилаштування тварин "AdoptMe Days", завдяки якому успішно прилаштовують тварин із різних притулків;
- Віктор Шельвінський — орнітолог, засновник Центру реабілітації птахів "Вільні Крила" на Львівщині, лікує поранених і хворих птахів;
Віктор Шельвінський отримав нагороду / Фото UAnimals
- Вікторія Кручина — зооволонтерка з Куп'янська на Харківщині, яка першою в місті впровадила програму стерилізації та вакцинації безпритульних тварин;
- Олена Котова — зооволонтерка з Олександрії Кіровоградської області, засновниця центру реабілітації та стерилізації "Зоодопомога";
- Тетяна Куцуконь — зоозахисниця з Борисполя на Київщині, засновниця благодійного фонду допомоги тваринам "Фенікс";
- Марина Шажко — засновниця притулку "Бахмутське товариство захисту тварин ЛАДА", після початку російського наступу на Бахмут евакуювала весь притулок на Дніпропетровщину;
Марина Шажко відзначили за зооволонтерську діяльністю / Фото UAnimals
- Алісія Полиха — рятувальниця у складі команди порятунку тварин KARG, рятує тварин, що потрапили в біду, зокрема й вивозить їх із найгарячіших точок України;
- Ілона Джалаганія — волонтерка із Сум, співзасновниця та керівниця Сумського товариства захисту тварин;
- Олеся Леонова — волонтерка з Дніпра, яка опікується котами;
- Роман Остапчук — військовослужбовець ЗСУ, який забирає тварин із небезпечних зон і шукає для них прихисток.
Роман Остапчук – військовослужбовець, який рятує тварин на фронті / Фото UAnimals
Спеціальні відзнаки від UAnimals отримали:
- Михайло Русін — кандидат біологічних наук, засновник Центру порятунку хом’яків, розробник проєктів зі збереження колоній ховрахів;
- ініціативна група Free Svydovets, що бореться за збереження карпатського регіону Свидовець від забудови;
- відділ прямої допомоги UAnimals. Це члени команди евакуації тварин із гарячих точок, команди стерилізації безпритульних тварин, команда гуманітарних місій у прифронтових територіях, а також програм з відбудови притулків для тварин.
Також UAnimals відзначила загиблих, які зробили внесок у порятунок тварин: це Емма Ігуаль з Іспанії та Ентоні Ігнат із Канади — волонтери, які передавали команді UAnimals тварин із гарячих точок, а також французький журналіст Арман Солдін, який забрав з окопу ослабленого їжака.
Масі Найєм та пес Бармалей / Фото UAnimals
Волонтери і журналіст загинули на Донеччині під час обстрілів. Замість них спеціальні відзнаки отримали їхні друзі й колеги.