Про героїв мають знати всі: пошуково-рятувальні собаки України беруть участь у Чемпіонаті

Собаки щодня допомагають спеціальним відомствам у пошуково-рятувальних операціях. Безліч чотирилапих стають справжніми героями, знаходячи людей під завалами і даючи їм другий шанс на життя.

Тож вони заслуговують на те, щоб про них знав увесь світ. Так, вісім спортсменів представлять Україну на Чемпіонаті світу серед пошукових собак (Individual FCI World Championship of Rescue Dogs 2024).

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Україна бере участь у Чемпіонаті світу з пошуково-рятувальної служби

Чемпіонат проходить з 12 по 16 червня 2024 року у Словаччині. Змагання об'єднають найкращих кінологів та пошуково-рятувальних собак з усього світу.



Українська збірна розпочала свої виступи на Чемпіонаті світу з пошуково-рятувальної служби / Фото надане 24 Каналу

Для України, яка 3 рік зазнає руйнувань через обстріли та ракетні атаки, пошукова служба має особливе значення. Деякі учасники української команди мають досвід роботи на місцях обстрілів у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Павлограді та інших містах і продовжують брати участь у рятувальних операціях,

– йдеться у повідомленні.

Продемонструвавши належний рівень підготовки та злагоджену роботу, цьогоріч 8 досвідчених кінологів та стільки ж їхніх чотирилапих вихованців увійшли до складу збірної.

Склад збірної:

Марина Немченко та бордер коллі Чіка (Blueberry Forest Glade Kisses of Angel). Юлія Соколова та бордер коллі Варден (Mind the Dog Warden). Ірина Швець та бельгійська вівчарка Нацу (Flay). Катерина Крикун-Труш та бретонський еспаньоль Танукі (Impenetrable tank del Istominov). Лариса Борисенко та бельгійська вівчарка тервюрен Bellona Venuska "Беша". Карина Колісниченко та доберман Ханна (Medina From Land Moart). Ольга Бібікова та бретонський еспаньоль Ніндзя (Impossible to Stop del Istominov). Марія Романова та бельгійська вівчарка Пуля (Lava Helen’s Yard).

Україна бере участь у Чемпіонаті світу з пошуково-рятувальної служби / Фото надані 24 Каналу

Участь збірної у змаганнях здійснюється за підтримки Royal Canin Україна. Компанія активно сприяє розвитку пошуково-рятувальної служби в нашій країні.