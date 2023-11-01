Втім, нещодавнє дослідження пролило нове світло на поведінку котячих супутників. Всупереч поширеній думці, ці загадкові істоти можуть бути не такими відчайдушними, як вважалося раніше. Під час ретельного дослідження вчені ретельно задокументували незліченні вирази обличчя котів.

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В котів є близько 300 різних "облич"

Коти володіють репертуаром із приблизно трьохсот чітких виразів обличчя, що фактично розвінчує уявлення про їх повну відчуженість. Це новаторське відкриття дає абсолютно нове розуміння складних способів спілкування котів.

Під час дослідження команда з Ліонського коледжу в Арканзасі цілий рік фіксувала загалом 276 різних виразів обличчя, які використовували 50 кішок у котячому кафе в Лос-Анджелесі. Автори також зазначають, що їхня робота фактично стала першою, де способи спілкування кішок вивчаються настільки глибоко, крім очевидного муркотіння та нявкання.

Попередні дослідження вже добре вивчили вирази облич у собак, шимпанзе та людей. Наприклад, результати свідчать про те, що в людини є 33 різних вирази обличчя, у собак їх 27, а в шимпанзе — цілих 357. Однак досліджень експресивності кішок було надзвичайно мало, а тому нове дослідження настільки важливе,

– йдеться у повідомленні.

Дослідники уважно спостерігали за котячими мешканцями місцевого кафе, ретельно документуючи їх природні взаємодії та фіксуючи вирази їхніх облич. Результати виявили захопливе розуміння: складний репертуар котячих мімічних рухів складався з суміші чотирьох із двадцяти шести виявлених виразів, зокрема:

розкриті губи;

розширені або звужені зіниці;

кліпання;

загнуті куточки рота;

облизування носа;

різні положення вух.

Як проводили дослідження?

У ході наукового експерименту дослідники провели спостереження за сутичкою між двома котячими нащадками. Швидкий перехід від грайливої взаємодії до агресивної поведінки привернув увагу Флоркевича. Крім того, дослідницька група підкреслює, що ці зміни можна було легко помітити за виразом обличчя кошенят. Спочатку одне кошеня демонструвало розслаблений погляд, його вуха та вуса були розташовані вперед. Однак за лічені секунди воно негайно змінило положення вух і побачило, як його вуса відступили, що свідчить про помітну зміну в поведінці.

Учені нарахували в кішок близько 300 різних виразів облич / Фото UnSplash

Командою було встановлено, що міміка котів була переважно доброзичливою, що становило 45% спостережуваних виразів, тоді як агресивні вирази становили 37%. Ще 18% висловлювань були віднесені до категорії неоднозначних або демонструють характеристики як прихильності, так і агресивності.

Примітно, що дослідження виявило помітну схожість у виразах обличчя різних видів, включаючи людей, собак і мавп, при цьому "нормальне грайливе обличчя" демонструє постійні риси, як-от опущені кутики рота та розслаблена щелепа.

Автори дослідження зазначають, що знадобляться додаткові дослідження, щоб точно знати, що кішки говорили одна одній. Учені сподіваються, надалі результати дадуть змогу пролити світло на вирази облич інших видів, які, як і кішки, вважаються відчуженими.