Щоб привернути увагу до стерилізації: в Україні анонсували перший порносайт для котів

Зоозахисна організація UAnimals оприлюднили сатиричне оголошення про запуск першого порносайту, створеного спеціально для котів. Нетрадиційний підхід спрямований на підвищення обізнаності про важливість стерилізації пухнастих.

Зооактивісти докладають зусиль для привернення уваги до проблеми неконтрольованого розведення тварин, що призводить до загибелі численних тварин, яким бракує притулку та догляду. Відповідне відео про запуск котячого порносайту оприлюднили в Інстаграмі.

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В Україні анонсували перший порносайт для котів

Ведучий і співак Володимир Дантес та українська порноактриса Юлія Сенюк, також відома як Джозефіна Джексон, були акторами дубляжу у скандальному "котячому порноролику".

Ідея незвична, але чи потрібні котам гаряченькі відео? Чи мріють вони знайти пару на все життя, народити кошенят і відчути радість батьківства? Не беремося вгадувати, про що мріють коти,

— зазначили зоозахисники.

Жартівливе оголошення UAnimals: дивіться відео

Вони наголосили, що натомість коти:

не мають народжувати малюків на вулиці;

не мають помирати ще малими в прифронтових областях;

не мають гинути без прихистку та людської турботи;

не мають безконтрольно розмножуватися без шансу на життя.

В організації наголосили, що, очевидно, котам не потрібне доросле кіно, але їм на 100% потрібна наша допомога. UAnimals закликали людей бути свідомими: прихистити тварину з вулиці та підтримати місію стерилізації у прифронтових областях.