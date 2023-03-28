UAnimals хоче зібрати 500 тисяч гривень із продажу колекції худі й футболок "Твоє худі — їхня домівка". Вторговані кошти використають на будівництво домівок для безпритульних тварин у прифронтовій зоні.

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За приблизними оцінками, із початком повномасштабного вторгнення кількість тварин у притулках у прифронтових областях збільшилася на 60%, а біля самої лінії фронту їх стало вдвічі більше.

Головна мета колекції — зібрати 500 тисяч гривень, завдяки яким буде побудовано домівки для безпритульних тварин у прифронтовій зоні,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 30% вартості кожної придбаної футболки чи худі з лімітованої колекції буде передано на допомогу безпритульним тваринам. Також повідомляється, що до реалізації ініціативи "Твоє худі — їхня домівка" долучився чернівецький бренд молодіжного одягу Morning Star.



Футболки, які можна придбати / Фото Morning Star



Худі з патріотичними зображеннями / Фото Morning Star

Зверніть увагу! Купити футболку чи худі можна на сайті Morning Star за посиланням.

Що треба знати про UAnimals

UAnimals — всеукраїнський гуманістичний рух, що існує з 2016 року і пропагує гуманне ставлення до тварин, захищає їх від експлуатації та знущань. За сім років діяльності рух домігся ухвалення в Україні важливих зоозахисних законів, домігся заборони експлуатації тварин у цирках близько 30 українських міст.

На початку війни організація закликала підписати петицію до ООН та Європарламенту з метою притягнути до відповідальності росію за екологічні злочини, вчинені під час війни.