Тварини теж мають права: як слониха подала до суду на зоопарк

У травні 2021 року в Нью-Йорку суд прийняв безпрецедентну заяву. Вона була від імені слонихи, яку незаконно позбавили свободи.

Слониха на прізвисько Хеппі "звинуватила" зоопарк Бронкса в незаконному позбавленні волі. Таку заяву прийняв Апеляційний суд Нью-Йорка 4 травня 2021 року.

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Безпрецедентний випадок

Цей випадок став першим в англосаксонському праві, коли позивачем виступає тварина, а не людина чи юридична особа.

Що таке англосаксонське право

Це правова система, в основу якої покладено правовий прецедент. Тобто випадок, що вже відбувся і був розглянутий у суді, може стати прикладом для прийняття рішень в аналогічних справах.

Ця слониха є унікальною твариною

Історія триває ще з 2018 року. Саме тоді організація Nonhuman Rights Project розпочала боротьбу за звільнення слонихи.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Ізадже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам. ​



Хеппі у зоопарку / Фото Nonhuman Rights Project

Захисники дізналися, що у 2005 році слониха стала першою представницею свого виду, яка пройшла дзеркальний тест.

Це свідчить про те, що ця тварина має високий рівень свідомості та, ймовірно, відчуває муки, живучи у неволі.

Дзеркальний тест придумали для того, щоб з'ясувати, чи є тварин свідомість. Коли тварина спить, на її тіло наносять мітку фарбою, що не має запаху. Це роблять так, щоб побачити мітку тварина могла тільки в дзеркалі. Якщо тварина розуміє, що мітка розташована на її тілі – це говорить про високий рівень свідомості.

Саме тому адвокати мали принципову позицію та твердо прагнули подати позов від імені слонихи Хеппі.



Тварина провела у зоопарку 44 роки / Фото Nonhuman Rights Project

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Історія Хеппі

Хеппі народилася у дикій природі, ймовірно в Таїланді. Це сталося в 1971 році. Через кілька років після народження тварину разом з 6 іншими слоненятами упіймали та привезли до США.

Так Хеппі опинилася в зоопарку Бронса. До 2002 року всі інші слони в зоопарку загинули й слониху утримували саму.

Окрім того, в зоопарку немає зимового вольєра для таких великих тварин, і майже 6 місяців щороку Хеппі проводить у невеликому хліві без вікон.



Люди виступають за звільнення Хеппі / Фото Nonhuman Rights Project

Nonhuman Rights Project подали 20 позовів у різні судові інстанції, але всі відмовили заводити справу тому, що Хеппі – тварина. І тільки Апеляційний суд визнав, що слониха має право судитися з зоопарком. Однак поки що слухань з цієї справи ще не було.