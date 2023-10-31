Використовуючи передову комп'ютерну томографію та низку тестів, вони мають на меті з'ясувати справжність цієї істоти, визначивши, чи є вона реальністю, чи вигадкою з тканини, паперу, риб'ячої луски чи шерсті інших тварин.

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"Тварина Франкенштейн": що відомо

Муміфікована істота, яку викинуло на берег і згодом було довірено Історичному товариству округу Кларк в Огайо (США) у 1906 році, проходить всебічний аналіз експертами. Загадкові рештки того, що називають "твариною Франкенштейна", довгий час інтригували та тривожили людей. Вчені вражені незвичайно великими кігтями істоти, спотвореним виразом обличчя та нижньою частиною тіла, схожою на риб'ячу, прихованою під драпіруванням з довгого сивого волосся.

Експерти вперше зробили рентгенівські знімки та комп'ютерну томографію незвичної істоти, яку вже понад 100 років зберігають у музеї в Спрингфілді.

Зовні це схоже на солянку принаймні з трьох різних видів. Голова і тулуб мавпи, руки, схоже, належать амфібії, майже крокодилу, алігатору або ящірці якогось виду. А ось хвіст риби — знову ж таки, вид невідомий. Очевидно, що він зроблений за зразком, напевно Франкенштейна. Тому я хочу знати, які частини були зібрані разом,

— заявив Джозеф Кресс, радіолог з Університету Північного Кентуккі.

Згідно з публікацією, є твердження про потенційний гібрид мавпи та крокодила, який міг бути навмисно створений, щоб нагадувати відому легенду про "фіджійську русалку". Цих міфічних істот шанували та високо поважали по всій Японії.

Загадкова мумія, схожа на русалку, викликає у людей страх / Фото PEN NEWS

За словами радіолога, фіджійські русалки були частиною колекцій і шоу наприкінці 1800-х років. Дехто пам'ятає, як їх виставляли в Меморіальному залі, де з 1926 до 1986 року перебувало історичне товариство.

Дослідження тривають

Зараз проводиться комп'ютерна томографія та серія аналізів, щоб визначити справжність знахідки "русалки". Розслідування має на меті з'ясувати, чи ймовірна істота складається з тканини, паперу, риб'ячої луски чи хутра тварин.

Так ми отримуємо більше даних. Чи продовжуються ці ніздрі в те, що ми вважаємо законною носовою порожниною, і наскільки глибоко вони залягають? Адже ми можемо бачити їх спереду назад і навіть з боку в бік. Ми вивчаємо всі частини цієї фіджійської русалки, не тільки голову і лицьову частину, а й грудну, а також хвостову частину,

— додав спеціаліст.

Вчені висловлюють впевненість, що ретельне дослідження фрагментів мумії дасть вагомі докази для підтвердження справжнього походження істоти.

Експерти вперше зробили рентгенівські знімки та комп'ютерну томографію незвичайної істоти / Фото PEN NEWS

Результати буде направлено до зоопарку Цинциннаті та акваріуму Ньюпорта для подальшої допомоги в ідентифікації цих істот.