Туркменський алабай: привід для національної гордості і золотого пам'ятника

Алабай є одним з національних надбань Туркменістану. На честь цієї породи у столиці стоїть золотий пам'ятник, а щороку проводять свято Дня алабая. Цьогоріч власнику собаки-переможця подарували авто.

Якщо погуглити, то запит "туркменський алабай" буде вищим, а значить, більш популярним, ніж "туркменська мова" і "туркменський алфавіт". Це одна з наймасивніших порід собак, що має давню тисячолітню історію.

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День алабая у Туркменістані

Алабая у Туркменістані дуже шанують і вважають одним з головних символів. День туркменського алабая проводять щорічно в останню неділю квітня. У 2021 році відбулося перше таке свято.

Рішення про заснування свята президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов ухвалив "задля примноження світової слави туркменського алабая, розвитку і вдосконалення національного собаківництва".



Алабаї показували вправність і відповідність стандартам породи / Фото з твітеру CGTN_Culture

День Алабая цього року у Туркменістані відзначили 25 квітня. Він включав конкурс з вибору найкращої собаки. Президент присудив головний приз за мужність собаці, що служить у прикордонній службі.

Син президента, віцепрем'єр-міністр Сердар Бердимухамедов, вручив переможцю нагороду – медаль для собаки та машину для її власника.



Власнику переможця президент Туркменістану подарував авто / Фото з твітеру CGTN_Culture

Пам'ятник алабаю

У 2020 році уряд встановив 6-метрову позолочену статую алабая на жвавому перехресті в столиці Туркменістану Ашхабаді.

На сам постамент колом вмонтували екран, на якому транслюють різні відео про собак цієї породи. З ініціативою щодо встановлення такого пам'ятника виступив сам туркменський президент.



Пам'ятник алабаю в Ашгабаді / Фото зі sputniknews

Загальна висота пам'ятника складає 15 метрів: 6 з них – це фігура собаки і 9 – постамент.

Що відомо про алабая

Інша і більш правильна назва породи – середньоазійська вівчарка, або туркменський алабай. Середньоазійські вівчарки виникли як аборигенна порода на території Середньої Азії в результаті народної селекції і природного відбору.

В основі породи – стародавні вівчарські та бойові собаки Азії, великий азійський мастиф, тибетський мастиф. Характеристики середньоазійської вівчарки формувалися тисячоліттями тривалої служби у людини-кочівника і пастуха.

Така робоча якість, як охорона території, житла і майна власника, а також здатність самостійно ухвалювати рішення, закладені в алабая на рівні інстинктів.



Алабаї виникли на основі селекції і природного відбору / tvoidrug.com

Завдяки розмірам і охоронним навичкам алабаїв, у 30 роках XX століття в СРСР вирішили проводити спрямовану селекцію. Собак хотіли надресирувати для охорони важливих державних об'єктів. Однак волелюбний і самостійний характер алабая, його незалежність і часто небажання підкорятися і виконувати команди, не дозволили зробити з нього вимуштруваного охоронця.

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Надалі селекція самого алабая і формування сучасних породних типів відбувалася стихійно в Туркменістані, Узбекистані, Казахстані. У 1993 році затвердили стандарти породи, який відредагували в 2003 році.

Зовнішність і характер алабая

Алабай – це масивна собака з групи молосів, але з пропорційною статурою.

В алабаїв велика, широка голова з короткою мордою, плоским чолом і невеликими очима. Розвинені м'язи спини дозволяють витримувати великі навантаження.

Алабаї мають міцні кінцівки з широкою кісткою.

Хвіст довгий, шаблеподібний або обрізаний (купейний) досить коротко.

Шерсть густа, жорстка, може бути довгою і короткою, має розвинене підшерстя.



Одне з найпопулярніших забарвлень алабая / Фото з tvoidrug.com

Тварина цієї породи може мати шерсть різних забарвлень, часто двоколірну.

Характер алабая незалежний і впертий. Протягом століть представники цієї породи самостійно приймали рішення з охорони і захисту людини і його майна. Якщо алабай перебуває на "своїй" території, у нього одразу проявляється охоронний інстинкт.