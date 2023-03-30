У Туреччині врятували кота, який був під завалами 49 днів

Так, сім'я Діна, яка живе в Кахраманмараші, через 49 днів знайшла свого кота на прізвисько "Хан". Він залишався під завалами з 6 лютого.

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Ніда Діна під час землетрусу була разом зі своєю донькою Ніл Беріл Ташгетірен і 2-річним котом британської сріблястої породи Ханом у багатоквартирному будинку. Діна з дочкою покинула дім, який постраждав під час першого землетрусу, але її кіт не прийшов.

До кота, який залишився в руїнах 11-поверхового будинку, зруйнованого другим землетрусом того ж дня, дістатися не вдалося. Ніда чимало часу сиділа в машині біля зруйнованої будівлі і шукала свого кота, і їй це вдалося – на 49 день. Діна розповіла, що показувала людям фото, щоб знайти його.

Я кричала "Хан", поки люди розпаковували речі. Я знайшла свого кота. Це неймовірне диво для нас. Я не втрачала надії до останнього моменту,

– заявила жінка.

Наразі його відвезли до ветеринара і розпочали лікування. Кіт не міг ходити і мав переломи стопи.



Зараз Хан проходить лікування / Фото AA

Власник будинку Фахрі Хатіпоглу зазначив, що вони помітили кота, коли намагалися врятувати кухонні меблі.