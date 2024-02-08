Чудо регенерації: у цуценяти заново відросла щелепа, яку воно втратило через рак

Незвичайна історія сталася в щелепно-лицьовій хірургії з тримісячним цуценям французького бульдога. Команда ветеринарів в США взялася за відважну місію – врятувати невинне створіння від пухлини, яка становила неминучу загрозу для життя цуценяти.

Хірурги розпочали операцію, але в процесі виявили, що немає іншого вибору, окрім як видалити більшу частину лівої нижньої щелепи цуценяти. Однак, справжнє диво сталося через 8 тижнів. Про що ж мовиться – далі у матеріалі!

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У бульдога регенерувала щелепа, яку він втратив через рак

Через 8 тижнів після операції, коли цуценя, на ім'я Тайсон, повернулося на повторне сканування кісток – вчені виявили, що його ліва щелепа майже повністю відросла.

Цей випадок тепер демонструє "можливість повної регенерації кістки при роботі з молодим пацієнтом",

– каже резидент-ветеринар щелепно-лицевої хірургії Алекандра Райта.

Зазвичай, настільки радикальна процедура, як часткове видалення щелепи, може призвести до постійних побічних ефектів з боку дестабілізованої кісткової структури. Наприклад, йдеться про такі наслідки, як:

хронічний біль;

можливий рух іншої частини щелепи, що призводить до зміщення зубів;

інші пошкодження.

Щоб запобігти всім цим можливим наслідкам, може знадобитися реконструкція хірургії. Однак, у цьому випадку сталося зовсім інакше – Тайсон пережив надзвичайне одужання без потреби в розлогій реконструктивній операції.

Попри потенційні наслідки, включаючи втрату зубів і зміну анатомії щелепи, Тайсон перевершив очікування, оскільки значна частина його щелепи регенерувала самостійно. Хоча не всі втрачені зуби та аспекти анатомії щелепи повернулися, спонтанне відростання достатньої частини сталося. Цього достатньо, щоб забезпечити цуценяті цілком функціональну щелепу.

Що показали обстеження?

Сканування показало, що новий відросток такої ж довжини, як і його стара щелепа, а це забезпечує необхідну основу для підтримання щелепи та зубів, що залишилися, в хорошому положенні.

3D-скани видаленої щелепи Тайсона одразу після операції (ліворуч) і через вісім тижнів після неї (праворуч) з відрослою нижньою щелепою / Фото Cornell University

Ветеринари вважають, що "диво регенерації", частково пов'язане з раннім виявленням пухлини порожнини рота, що, ймовірно, зіграло важливу роль у досягненні довгострокової ремісії при хірургічному втручанні.

На щастя, пухлина, виявлена у лівих кутніх зубів цуценяти, не встигла проникнути в найближчу окістя – оболонку нервів і кровоносних судин, що оточують наші кістки. Передбачається, що саме це і зіграло головну роль у тому, що регенерація стала можливою, оскільки мембрана також може містити й стовбурові клітини.

Зазначимо, що подібні випадки раніше спостерігалися у дітей, проте це перший зареєстрований випадок у собак.

Акула вперше заново відростила спинний плавник

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