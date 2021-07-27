Цуценята лабрадора напали на свиню й вимагали в неї молоко: миле відео

Рідна матуся цих малюків була надто виснажена, щоб нагодувати їх. Але вони не розгубилися й стали вимагати молоко у домашньої свинки.

Тварина мирно відпочивала у дворі, коли до неї підбігла навала із маленьких лабрадорів. Малюки хотіли їсти, але їх рідна матуся була надто виснажена, щоб нагодувати своїх дітлахів.

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Свинка не розсердилася на бешкетунів та дозволила посмоктати своє вим'я, хоча молока у ньому й не було. А господарі помітили у вікно дивовижну картину й вирішили якомога швидше зняти її на відео.

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Свинка навіть трохи підспівувала їм, коли вони намагалися їсти… Нам довелося зняти відео, бо це було весело!, – розповідають власники тварин.

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