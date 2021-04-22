Цуценя проковтнуло кейс з AirPods: як його рятували

У США песик породи золотистий ретривер проковтнув навушники AirPods разом із зарядним кейсом. Аби дістати навушники, песика довелося екстрено прооперувати.

Навушники всередині песика могли пошкодити його органи. Особливу небезпеку несла кислота від зарядного пристрою.

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Як песик проковтнув навушники

Золотистий ретривер Джиммі святкував свій перший Великдень. На честь свята йому подарували собачі ласощі у вигляді пасхального яйця. Він дуже тішився, стрибав і бігав навколо. Його хазяйка – 22-річна Рейчел Хік – знімала усе на відео для інстаграму.



Рейчел хотіла пригостити Джиммі великодніми ласощами / Фото з VetsNow

Вона і не помітила, як з її кишені випав кейс з навушниками AirPods. Зате помітив Джиммі і проковтнув. Він подумав, що біла невелика коробочка і є його ласощами. Коли побачив переляк в очах власниці, винуватим поглядом подивився і ніби так і казав "Я зробив щось не те?".

Тоді Рейчел стрімголов полетіла до ветеринара на екстрений огляд. Джиммі зробили рентген, на якому було чітко видно навушники.



Шлунок Джиммі з навушниками / Фото з VetsNow

Після обговорення з господарями Джиммі черговий ветеринар вирішив оперувати песика. Особливу загрозу ніс зарядний кейс від AirPods. Кислота, що міститься в акумуляторі, могла нашкодити Джиммі.

Золотистого ретривера успішно прооперували. Навушники швидко дістали: на подив багатьох вони виявилися в абсолютно робочому стані, а індикатор потужності навіть блимав у шлунку Джиммі.

Після операції Джиммі декілька днів змушений ходити у спеціальному ковпаку, аби не чіпати операційні шви. Зараз з песиком усе гаразд і він і такий же активний, як раніше.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.