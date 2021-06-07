Пам'ятають десятки маршрутів: цікаві факти про собак-поводирів

Собаки-поводирі допомагають незрячим людям жити повноцінно й пересуватися містом комфортно та безпечно. В Україні майже немає собак-поводирів, тому мало людей знають, що має вміти такий пес.
До собак-поводирів висувають чимало вимог. Це мають бути фізично здорові, дружелюбні тварини зі стійкою психікою. Головне завдання такого пса – вести господаря по місту й допомагати долати перешкоди: сходи, виступи, світлофори, траншеї, нерівності, низькі гілки дерев тощо.
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Фахівці називають таких тварин "собака-провідник". Пес завжди йде на пів корпуса попереду свого власника. Людина тримає пса за жорстку шлейку, що допомагає краще відчувати сигнали тварини.
Собака-поводирспеціально навчена тварина, яка може допомагати незрячим людям або людям з порушеннями зору пересуватися поза приміщеннями та уникати перешкод.
Золотисті ретривери часто стають поводирями / Фото Unsplash
Породи собак, які найчастіше стають поводирями
- лабрадор-ретривер,
- золотистий ретривер,
- німецька вівчарка,
- різеншнауцер,
- колі.
Поєднання непоєднуваного
При відборі собак, які в майбутньому можуть стати поводирями, від них вимагають рис, що здається непоєднуваними:
- Дружелюбність разом з охоронним здібностями.
- Збереження інстинктів разом із повною відмовою від інстинктивних погонь за кішками, або уваги до інших собак.
Без цих якостей пес не зможе бути справді надійним поводирем.
Унікальний навик – розумне непідкорення
Правильно видресирувані собаки-поводирі мають вміти аналізувати команди господаря. Вони не повинні виконувати команду в тому разі, якщо це загрожує незрячому власнику.
Замість цього пес може приймати власне рішення, як діяти у ситуації. Це називають розумним непідкоренням.
Іноді поводирі мають самостійно приймати рішення / Фото pets2.me
Чим поводирі відрізняються від інших собак
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Пес має пам'ятати десятки маршрутів
Собака-поводир має впевнено водити власника за постійними маршрутами: на роботу, до магазину, до родичів та додому. Найкраще, якщо цей маршрут покажуть песику рідні або близькі незрячої людини. Добре вихованому собаці достатньо пройти маршрут 2 – 3 рази, щоб запам'ятати його надовго.
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Собака-поводир не повинна охороняти власника
Її функції є іншими – допомагати людині пересуватися містом. У разі критичної ситуації агресивний пес може не підпустити до незрячої людини лікарів або перехожих, які хочуть допомогти. Тому собака має спокійно ставитися до сторонніх людей.
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Поводирі не мають ні на що відволікатися
Щоб не трапилося на вулиці: салюти, шум машин, повз пробігла кішка чи інший пес – собака-поводир має залишатися на маршруті й вести свою людину. Звісно, тварини інколи відволікаються, однак добре видресируваний пес повертається до роботи після першої ж команди власника. Для того, щоб привчити собак до шуму вулиць, із ними починають гуляти в публічних місцях з раннього віку.
Не кожен пес може стати поводирем / Фото sobaka.guru
Чи є собаки-поводирі в Україні
Так, незрячі люди в Україні користуються песиками-провідниками. Однак усе це відбувається неофіційно. В українських законах не прописані правила перебування з собаками-поводирями у громадських місцях.
Для того, щоб незряча людина могла вільно пересуватися, собаку мають пускати скрізь: у всі види транспорту, в лікарні, магазини, на робоче місце людини тощо. У нашій державі така практика не розповсюджена.
Собак-поводирів досі сприймають, як звичайних тварин і не дозволяють їм відвідувати публічні місця.
Окрім того, в Україні немає спеціальних центрів, де готують собак-поводирів. Підготовка одного собаки коштує від 40 тисяч доларів, залежно від країни.
Чи довго навчають собак-поводирів
Перший відбір майбутні поводирі проходять вже в 1,5 – 2 місяці. Фахівці вже тоді можуть зрозуміти, чи може цей пес стати поводирем.
Наприкінці курсу виховання пес має навчитися взаємодіяти з майбутнім власником / Фото Unsplash
До 6 – 7 місяців цуценят соціалізують, навчають поведінки на шумних вулицях, привчають бути спокійними та врівноваженими.
Після 6 місяців собак починають навчати стандартних команд та правил поведінки. Особливу увагу приділяють спокійній реакції на людей, у тому числі незнайомих.
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Потім починається курс дресирування. Він триває протягом 6 – 8 місяців.Важливо розуміти, що собака-поводир – не навігатор і не вирішує, куди саме людині йти. Пес тільки допомагає долати перешкоди на маршруті, а куди йти – вирішує власник. Часто для цього незрячі люди користуються навігатором і дають собаці команди повернути вправо або вліво. Завданням пса є знайти найближчий поворот.