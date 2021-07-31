Цих собак виховали коти: кумедні фото

31 липня 2021 , 21:17
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Джерело:

Reddit

Муркотуни навчають песиків сидіти у коробках, балансувати на спинках диванів, дивитися у вікно й спати у своїх ліжечках. Як це відбувається – дивіться у курйозній добірці.

Чи вважають себе собаки котячими дітьми – ми ніколи не дізнаємося. Але насолодитися випадковими фото хвостатих хуліганів можемо на повну.

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Найкраще місце для відпочинку


Фото Reddit

Друже, я навчу тебе балансувати


Фото Reddit

І цього красунчика виховали кішки


Фото Reddit

"Котик" вагою 40 кілограмів


Фото Reddit

О, яка чудова коробочка


Фото Reddit

Ідеальний вид з вікна


Фото Reddit

Це точно пес?


Фото Reddit 

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Навіть лежить, як кіт


Фото Reddit

Не важливо, якої ти породи й скільки ти важиш, коти сказали сидіти тут


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Чудова сімейка


Фото Reddit

Ідеальна коробка


Фото Reddit

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Коти поганому не навчать


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Автор: Аліна Рудченко