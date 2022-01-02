Ці улюбленці точно знають, як зробити Новий рік краще: 20 дуже веселих фото

2 січня 2022 , 18:43
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Джерело:

Boredpanda

В період свят у домі панує особлива атмосфера. Домашні тварини чудово доповнюють її, хоч інколи й діють зовсім не так, як хотілося б власникам.

Без цих кумедних тваринок свята точно не були б такими веселими. А тому господарі не сердяться, а тільки роблять чудові фото своїх чотирилапих.

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Автор: Аліна Рудченко