Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото улюбленців, які хочуть вчитися

Літо майже закінчилося і для діток настав час готуватися до нового навчального року. Їх пухнасті улюбленці – коти, допомагають у цій непростій та відповідальній справі.

Пропонуємо вам добірку котиків, які лежать на зошитах, сплять біля портфелів та сидять біля екранів комп'ютерів. Ці красунчики не дозволяють своїм маленьким власникам гризти граніт науки на самоті.

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#1



На морді котика написано, що всі ті задачі він розв'язав сам / Фото з інстаграму averysurprisedtiteuf

#2



А цей кіт хоче, щоб його власник відпочив / Фото з інстаграму cool_for_a_cat

#3



Здається, йому до вподоби не математика, а малювання / Фото з інстаграму cutekittiecats2

#4

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina® , розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.



У цього котика неабиякі здібності до вивчення мов / Фото з інстаграму orangenkater

#5



Тут затишніше спати / Фото з інстаграму luluschoolcat

#6



І що воно таке? / Фото з інстаграму _bengaltwins

#7



Здається, ніби він і справді написав це сам / Фото з інстаграму scramblesandfriends

#8



А цей котик виглядає шкільний автобус / Фото з інстаграму rocketboycatsitting

#9



Що за дурниці він пише? / Фото з інстаграму archieragdoll

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#10



Цей кіт вміє лежати одночасно на всіх зошитах / Фото з інстаграму buffy_the_catnipslayer