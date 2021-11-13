Ці кошенята нелегально маленькі: 20 фото, що зроблять ваш день чудовим
13 листопада 2021 , 13:14Читать новость на русском
Джерело:Boredpanda
Чи є у світі щось миліше за маленьких кошенят? Ми не впевнені, тому пропонуємо вам добірку неймовірно крихітних кошенят, які вкрали серця своїх господарів.
Коти – улюбленці, що вміють підкорювати собі людей, вважати увесь будинок своїм та всіляко нахабніти. Важко повірити, що з таких малюків теж виростуть веселі та нахабні пухнастики.
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