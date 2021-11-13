Ці кошенята нелегально маленькі: 20 фото, що зроблять ваш день чудовим

13 листопада 2021 , 13:14
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Джерело:

Boredpanda

Чи є у світі щось миліше за маленьких кошенят? Ми не впевнені, тому пропонуємо вам добірку неймовірно крихітних кошенят, які вкрали серця своїх господарів.

Коти – улюбленці, що вміють підкорювати собі людей, вважати увесь будинок своїм та всіляко нахабніти. Важко повірити, що з таких малюків теж виростуть веселі та нахабні пухнастики.

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Господар, поділися їжею


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Тигр напав на людину 


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Зовсім крихітне маля


Фото Reddit

Маленький, але дуже симпатичний


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А де кіт?


Фото Reddit

"А де кіт-2"


Фото Reddit

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Тільки погляньте на цього злого малюка


Фото Reddit

Чудовий малюк


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Заснуло у шкарпетці


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Ідеальний розмір черевика


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Автор: Аліна Рудченко