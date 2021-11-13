Кошки – любимцы, умеющие подчинять себе людей, считать весь дом своим и всячески наглеть. Трудно поверить, что из таких малышей тоже вырастут веселые и наглые пушистики.
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Хозяин, делись едой
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Тигр напал на человека
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Совсем крошечный малыш
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Маленький, но очень симпатичный
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А где кот?
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"А где кот-2"
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Только посмотрите на этого злого малыша
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Великолепный малыш
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Уснул в носке
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Идеальный размер ботинка
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