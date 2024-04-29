Не часто мешканцям гамірних міст доводиться зустрічати представників дикої природи просто посеред дня та у людних місцях. В неділю, 28 квітня, такий рідкісний випадок трапився в центрі Ужгорода.

На набережній міста помітили косулю, яка бешкетувала у воді. Тварина викликала хвилю здивування та захвату у містян. У мережі навіть опублікували відео цих "диких" забав.

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В центрі Ужгорода помітили косулю Тварина скакала по воді, розлякуючи качок на набережній міста.

Косуля в центрі Ужгорода! Тварину помітили біля пішохідного мосту о 10 годині ранку,

– написав автор відео.

Потім вона помчала по берегу річки у напрямку мосту Масарика.

Як це було: дивіться відео

Білка в Чорнобилі потрапила в об'єктив камери

У Чорнобильській зоні відчуження можна зустріти широке розмаїття флори і фауни, причому багато видів тварин повернулися сюди після катастрофи. Серед них і білка.

Білки продемонстрували неабияку стійкість до радіації на покинутій людьми території. Ці тварини стали символом відродження природи в регіоні після евакуації людей. Одну із них днями зафіксувала фотопастка.